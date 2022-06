▪ Erigé sur quatre niveaux, ce nouvel écrin situé sur M-Avenue à Marrakech, incarne la volonté de renouveau et de développement de Crédit du Maroc sur la ville ocre, et plus globalement sur l’ensemble du territoire national.

▪ La Direction Régionale de Marrakech est le 1 er bâtiment Crédit du Maroc, certifié HQE, niveau très bon et le 2 ème bâtiment ayant décroché cette certification sur la ville de Marrakech.

▪ Une cérémonie d’inauguration en présence d’autorités et d’institutionnels locaux, de clients, de partenaires et des collaborateurs de la banque.

Crédit du Maroc installe sa nouvelle Direction Régionale d’environ 1 000m² dans la nouvelle artère de la ville ocre, Marrakech. Erigé sur quatre niveaux, ce nouvel écrin lumineux de par ses trois façades, met en lumières les valeurs de proximité, d’utilité et d’ancrage régional des centres de décision de la banque.

Après la Direction Régionale de Rabat, Crédit du Maroc inaugure son nouveau siège régional à Marrakech, confirmant ainsi sa volonté de développement et de renouveau auprès de ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs et l’ensemble de ses parties prenantes.

Spacieuse, lumineuse et moderne, cette nouvelle Direction Régionale a été pensée

pour garantir les meilleures conditions d’accueil et de confort aux clients et collaborateurs de Crédit du Maroc. Ce nouvel espace regroupe, l’ensemble des métiers de la banque afin d’offrir aux clients, toute l’expertise et le savoir-faire qui leur sont dus : une agence nouvelle génération située au rez-de-chaussée, un centre d’affaires au 1 er étage, les équipes de la Direction Régionale et de l’espace Maskane au 2 ème étage, et les équipes de la Banque Privée au 3 ème étage.

Soucieux de son impact environnemental, Crédit du Maroc a veillé à concevoir ce bâtiment dans les normes HQE, niveau très bon. Il s’agit en effet, du premier bâtiment ayant décroché cette certification au niveau de Crédit du Maroc et le 2 ème au niveau de la ville de Marrakech.

Le 23 juin 2022, dans une ambiance feutrée, sobre et élégante, le Crédit du Maroc a convié plus de 150 personnalités représentant les autorités locales et les institutionnels de la région, les clients et les partenaires à découvrir son nouvel espace dans le cadre d’une soirée ‘arty chic’.

« Ce nouveau siège régional incarne fièrement la volonté de renouveau et de développement de Crédit du Maroc » nous confie Bernard Muselet, Président du Directoire de Crédit du Maroc.

« La nouvelle Direction Régionale de Marrakech est un véritable lieu de rencontre et de proximité pour nos clients, où ils peuvent venir chercher écoute, conseil et expertise auprès de leurs conseillers pour réaliser leurs projets, le tout dans un cadre des plus agréables » nous déclare Karim Diouri, Membre du Directoire en charge du Pôle Développement de Crédit du Maroc.