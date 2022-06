SOGECAPITAL GESTION, filiale de Société Générale Maroc, rejoint officiellement le Global Impact Investing Network (GIIN), une organisation internationale à but non lucratif visant à accroître l’ampleur et l’efficacité de l’investissement à impact (Impact Investing). SOGECAPITAL GESTION devient ainsi la première société de gestion d’OPCVM au Maroc à adhérer au GIIN et intégrer le plus grand réseau d’acteurs de l’impact investing dans le monde, avec pour finalité d’approfondir et renforcer son engagement dans la finance durable et responsable.

Les investissements à impact sont des investissements réalisés dans l’intention de générer un impact social et/ou environnemental positif et mesurable, parallèlement à un rendement financier. En rejoignant le GIIN, Sogécapital Gestion souhaite contribuer à jouer un rôle plus important dans la sphère de l’investissement à impact.

« Notre adhésion au GIIN, souligne la volonté de Sogécapital Gestion en tant qu’investisseur à s’intéresser et à prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux dans nos process d’investissement et à offrir à nos clients des solutions d’épargne intégrant les principes d’investissement à impact. Cette adhésion est une continuité de la signature des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) par Sogécapital Gestion en 2021 » Déclare Karim El Hnot, Directeur Général de Sogécapital Gestion.