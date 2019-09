Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs relatifs au deuxième trimestre de 2019 révèlent une poursuite de la tendance baissière des taux avec un léger recul trimestriel du taux moyen pondéré global de 4 pbs (points de base) à 4,98%. Les taux ont ainsi reculé de 2 pbs à 4,74% pour les facilités de trésorerie, de 31 pbs à 4,82% pour les prêts immobiliers et de 3 pbs à 6,71% pour les crédits à la consommation, précise BAM dans une note sur les résultats de son enquête trimestrielle sur les taux débiteurs du T2-2019. Les taux appliqués aux crédits à l’équipement ont, en revanche, augmenté de 60 pbs à 5,71%. Les taux appliqués aux crédits aux particuliers se sont repliés de 44 pbs à 5,34% alors que ceux assortissant les concours aux entreprises ont enregistré une progression de 7 pbs à 4,85%, tirée par celle enregistrée pour les entreprises publiques. Pour les entreprises privées, les taux ont connu une baisse de 7 pbs à 4,86% globalement, de 15 pbs à 4,41% pour les grandes entreprises (GE) et de 33 pbs à 5,75% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), relève BAM.