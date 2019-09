Le Maroc est le premier pays de la région africaine et arabe à adopter les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les soins auto-administrés (self-care) pour la santé sexuelle et reproductive (SSR), a affirmé Maryam Bigdeli, représentante de l’OMS au Maroc. Intervenant à l’occasion de la cérémonie du lancement officiel et d’adoption des recommandations de l’OMS en matière des soins auto-administrés pour la SSR, Mme Bigdeli a souligné que le Royaume est le premier pays africain et arabe à assurer l’intégration du self-care dans les politiques, programmes et pratiques de la santé à son niveau national. « La santé sexuelle et génésique contribue évidemment à l’élimination de la mortalité et des morbidités maternelles évitables. La santé sexuelle et reproductive ne concerne pas que les femmes mais aussi les hommes et surtout les jeunes, que nous voulons toucher et inclure dans cette vision commune », a-t-elle précisé.

…Et Rabat accueille le 1er centre OPALS

Le premier centre communautaire de l’Organisation Pan-Africaine de Lutte contre le SIDA (OPALS) pour les soins auto-administrés (self-care) pour la santé sexuelle et reproductive (SSR) a été lancé ce lundi au siège de l’Organisation à Rabat. Cette cérémonie de lancement, organisée en marge du lancement officiel et de l’adoption à Rabat des recommandations de l’Organisation mondiale de santé (OMS) sur les soins auto-administrés pour la SSR, s’est déroulée en présence notamment des représentants du ministère de la Santé et de l’OMS. Le centre propose des soins auto-administrés à travers des outils et des tests de dépistage du VIH et des maladies sexuellement transmissibles, ainsi que du cancer du col d’utérus qui est la deuxième cause de mortalité au Maroc, outre des moyens de planification familiale dont les méthodes injectables, a affirmé la présidente de l’OPALS, Nadia Bezad.