La start-up CPI S.A, fondée et dirigée par Bachir Benslimane, a annoncé le lancement de « MeilleurCreditimmo.ma », le 1er comparateur de crédits immobiliers au Maroc.

Ce comparateur « permet aux utilisateurs, de manière simple, rapide et anonyme de simuler, comparer et de choisir l’offre la plus adaptée de financement immobilier parmi les meilleures offres du marché, tant pour un nouveau crédit immobilier qu’un rachat de crédit en cours, ainsi que de déléguer la gestion du suivi du dossier de crédit à une équipe d’experts, un service gratuit et sans engagement », fait savoir CPI.SA dans un communiqué.