A l’occasion de sa 3ème édition nationale, le label indépendant ‘‘produit de l’année’’, qui s’est développé depuis 30 ans dans 40 pays, a récompensé Amane Souss en s’appuyant sur trois critères principaux : l’innovation, l’attractivité, et l’intention d’achat. Une étude menée auprès de 3 000 consommateurs a permis d’élire Amane Souss ‘‘produit de l’année 2020’’ dans la catégorie ‘‘eau’’.

Amane est disponible en formats 1,5L, 2L, 3L, 5L et 7L se distingue sur le marché marocain avec ses Eco-bouteilles en bleu Azur et rose qui préservent l’eau des rayons du soleil. Avec Amane et l’eau minérale naturelle Ain Soltane dont elle est également propriétaire, la société des eaux minérales Al Karama représente plus de 7% de part de marché. Et pour être encore plus proche de ses clients, Amane a lancé la solution de livraison à domicile grâce au numéro unique : 0675 210 210.