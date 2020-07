Malgré les mesures mises en place pour soutenir les entreprises et les salariés jusqu’à fin juin 2020, plusieurs secteurs auront toujours besoin d’un appui et d’un accompagnement d’ordre économique et social de la part de l’Etat, a souligné le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, précisant que des ressources seront mobilisées à cet effet.

En outre, Benchaâboun, qui a fait remarquer que la préservation des emplois figure parmi les piliers du projet de loi de finances rectificative (PLFR-2020), a noté que le gouvernement oeuvre à conditionner l’appui à la reprise économique, par la préservation d’au moins 80% des employés déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la régularisation rapide de la situation des employés non déclarés et ce, dans un cadre contractuel, avec les différentes parties concernées.