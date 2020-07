L’accélération de la mise en œuvre des réformes de l’administration constitue un des piliers du Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2020, a insisté, ce mercredi à Rabat, le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Il s’agit en effet de mettre en oeuvre les dispositions de la loi relative à la simplification des procédures et formalités administratives, en particulier le respect des délais maximums de réponse de l’administration aux demandes relatives à l’investissement, a indiqué Benchaâboun qui présentait le PLFR 2020 devant les deux Chambres du Parlement.

Et de poursuivre qu’il sera également procédé à l’accélération de la mise en place de la Charte de Déconcentration Administrative en tant que jalon pour accompagner la dynamique territoriale et le soutien à la transformation digitale de l’Administration comme leviers d’amélioration de la transparence et du service rendu aux usagers.

Parallèlement, Benchaâboun a relevé que ce projet de loi prévoit l’accélération de l’adoption et la mise en œuvre de la Charte des services publics qui a pour principaux objectifs l’amélioration du système d’organisation des services publics, la promotion de la qualité des prestations publiques et la facilitation de leur accès, le renforcement de la performance de la gestion des ressources, l’ouverture des services publics sur leur environnement, ainsi que l’implication des différents acteurs dans l’amélioration des prestations et de leur qualité et l’ancrage des valeurs d’éthique.