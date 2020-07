Attijariwafa bank Europe propose à ses clients particuliers en France, une large gamme de prêts à la consommation pour les aider à réaliser leurs projets : prêt personnel, prêt travaux, prêt automobile et crédit renouvelable Nejma. Depuis le début de l’épidémie, son engagement a été constant auprès de ses clients pour les aider à surmonter les conséquences de cette crise sanitaire et économique, notamment à travers la mise en place de dispositifs spécifiques en matière de crédit. Ainsi, du 15 juin au 16 août 2020, les clients d’Attijariwafa bank Europe pourront profiter d’une offre prêt personnel à un taux exceptionnel et bénéficier d’un report de 2 mois pour commencer le remboursement de leur crédit. Cette offre vient compléter les actions déjà entreprises par la banque pour soutenir ses clients, telle que la possibilité de regrouper les crédits, leur permettant de transformer plusieurs emprunts en un seul prêt, avec une mensualité unique prélevée tous les mois.