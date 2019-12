Les autorités portuaires de Tanger Ville, Malaga et Tenerife ont signé, lundi à Tanger, un accord de coopération visant à développer le tourisme de croisière dans l’ouest de la Méditerranée.

Paraphé par le président de la Société de gestion du port de Tanger Ville, Mohamed Ouanaya, le président de l’Autorité portuaire du port de Malaga, Carlos Rubio Basabe et le président de l’Autorité portuaire du port de Tenerife, Carlos Enrique Gonzalez Perez, cet accord a pour objectif d’inciter les sociétés de croisière à programmer de nouveaux itinéraires dans la région et augmenter le nombre d’escales dans leurs ports respectifs.

S’exprimant à cette occasion, Ouanaya a indiqué que la signature de cet accord est le fruit de négociations entamées il y a trois ans dans le but de renforcer le positionnement des trois ports sur le marché du tourisme de croisière.

Les ports de Malaga, de Tenerife et de Tanger ont décidé de mettre en commun leurs efforts pour inciter davantage de sociétés de croisière, compte tenu de la concurrence accrue que connait le secteur, a-t-il fait savoir, estimant que cet accord va donner une nouvelle dynamique aux voyages de tourisme au port de Tanger.

L’accord intervient après l’achèvement du projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger Ville et l’ouverture de certaines composantes du projet, notamment le premier bassin du port de plaisance et du port de pêche et l’extension des postes à quai en vue de faire connaitre les atouts de la ville, a-t-il précisé.

De son côté, Rubio s’est félicité des transformations qu’a connu la ville de Tanger au cours des dernières années, en particulier la zone portuaire, notant que la ville se veut une locomotive de développement pour le Maroc.

Les villes de Tanger et de Malaga sont complémentaires dans le monde du tourisme de croisière, ce qui nécessite d’œuvrer collectivement dans la contribution à l’augmentation du nombre de croisières entre les deux villes, a-t-il fait savoir, soulignant l’importance d’attirer des lignes maritimes qui lient l’océan Atlantique à la mer Méditerranée.

Quant à Gonzalez, il a mis en avant les opportunités qu’offre cet accord, notamment l’augmentation du nombre de croisières, ajoutant que le port de Tenerife connait une grande affluence durant la période hivernale, alors que les ports de Tanger et de Malaga enregistrent une augmentation lors de la période estivale, ce qui nécessite le lancement de nouvelles lignes maritimes, qui relient les trois ports tout au long de l’année.

Une visite des différents sites du port de Tanger Ville a été organisée à cette occasion pour montrer aux partenaires espagnols les divers atouts touristiques et culturels de la zone portuaire et de la ville de Tanger