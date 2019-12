La star argentine du FC Barcelone, Lionel Messi, a remporté, lundi soir à Paris, le sixième Ballon d’Or de sa carrière décerné par France Football. L’Argentin (32 ans) détient désormais le record absolu de Ballons d’or devant son rival, le Portugais Cristiano Ronaldo, avec 5 trophées.

« La Pulga » a devancé dans le classement Virgil Van Dijk et Sadio Mané, vainqueurs de la Ligue des champions avec le Liverpool, ainsi que Cristiano Ronaldo. Cette récompense de l’Argentin, déjà lauréat pour le prix ‘‘Fifa the best’’ cette année, vient s’ajouter à celles décrochées en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015.

Dans la catégorie féminine, le Balon d’Or est revenu à Megan Rapinoe, co-capitaine de l’équipe américaine championne du monde en juillet dernier. Le gardien brésilien de Liverpool, Alisson Becker, a remporté de son côté le trophée Yachine, prix récompensant le meilleur gardien de l’année civile remis lors de la cérémonie du Ballon d’Or, tandis que le trophée Kopa pour le meilleur joueur de moins de 21 ans sur l’année écoulée a été attribué au défenseur central de la Juventus de Turin Matthijs de Ligt.