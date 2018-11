Infomediaire Afrique – Le gouvernement tunisien prévoit une croissance économique de 3,1% en 2019, contre 2,6 % prévu en 2018, selon le projet du budget économique de l’année prochaine qui devrait être examiné, jeudi, au parlement.

Ledit projet de budget table sur une croissance du secteur de l’agriculture et de la pêche de 0,5%, des industries manufacturières (4,2%), non manufacturières (4,8%), des services marchands (4,1 %) et des services non marchands (0,3%).

Les exportations devraient également s’accroître de 9,9 % aux prix courants contre la limitation de la croissance des importations à 8% et la stabilisation de la consommation à 2,2%, précise-t-on. La même source relève qu’en 2019, les investissements devraient se développer de 10, 9% aux prix courants pour atteindre 21,7 milliards de dinars, soit 18, 6% du PIB.

Le gouvernement prévoit, en outre, de porter les investissements directs étrangers (IDE) à 3,23 milliards dinars contre 2,5 milliards de dinars prévus cette année, comme il table sur une réduction du déficit courant à 8,9% contre 9,9% en 2018.

L’exécutif compte aussi réduire l’inflation à 7% contre 7,8% prévu en 2018, grâce à l’absence de nouvelles taxes et l’amélioration de l’offre de produits agricoles. La consommation publique devrait baisser à 0,1% dans le cadre de la politique de maîtrise de la masse salariale dans les fonctions publiques et les dépenses de gestion dans les structures publiques.

Rédaction Infomediaire