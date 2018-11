Infomediaire Maroc – Le ministère de l’Intérieur, à travers la Direction générale des collectivités locales (DGCL), l’Association marocaine des Présidents des conseils communaux (AMPCC) et l’Association des régions du Maroc (ARM), s’engagent pour la promotion et l’essaimage du Programme d’Expertise Finance Climat Infranationale (PEFCLI) au niveau africain, a annoncé, mercredi à Marrakech, le Wali, Directeur Général des Collectivités Locales, Khalid Safir.

Initié en partenariat avec le Secrétariat d’Etat au développement durable, le Centre de compétences en Changement climatique (4C Maroc) et le Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV), ce programme a été lancé en 2018 par le ministère de l’Intérieur/DGCL, et le FMDV, en collaboration étroite avec l’AMPCC et l’ARM, a rappelé Safir lors d’une conférence de presse placée sous le thème : « Le Royaume du Maroc, champion africain et mondial de la localisation du financement climat » tenue dans le cadre du 8ème Sommet Africités (20-24 novembre).

Cette initiative, qui sera présentée lors de la COP24 et du Sommet Climat 2019 du secrétaire général de l’ONU incluant un segment fort sur les Territoires, s’inscrit dans la continuité des engagements du Maroc pris lors de la COP22 et intervient en application de la Feuille de Route de Marrakech sur la Localisation de la Finance Climat adoptée en conclusion du Sommet Mondial des Elus pour le Climat de 2016, a précisé Safir, notant que ce programme a pour objectifs de construire et mettre en œuvre une stratégie nationale de financement des projets locaux résilients, en partenariat avec tous les acteurs de la chaîne de financement.

A travers cet outil, la création d’un espace national de dialogue et d’expertise, se traduisant par des ramifications opérationnelles, présente l’atout majeur de centraliser l’information à l’échelle nationale, former les cadres territoriaux, procéder à l’échange d’expérience entre élus locaux et créer une expertise nationale et locale autour de la lutte contre le changement climatique, a-t-il martelé.

Ainsi, a indiqué Safir, les collectivités territoriales sont pleinement engagées dans les objectifs fixés par le Royaume lors de la COP21 et réitérés lors de la COP22 tenue à Marrakech.

Dans le même contexte, Nezha El Ouafi, secrétaire d’Etat au Développement Durable, a appelé à la mutualisation des efforts, des programmes, des plans et des politiques pour accélérer la mise en œuvre de nos stratégies visant la lutte contre les effets des changements climatiques.

La mobilisation de fonds s’avère nécessaire pour mettre en application toute stratégie, a ajouté Mme El Ouafi, assurant qu’à travers ce programme, le Maroc ambitionne d’élaborer une stratégie de financement des projets locaux et de faire bénéficier les pays africains amis de cette expérience.

Quant à Mohamed Boudra, président de l’AMPCC, il a souligné que ce programme permettra aux collectivités territoriales de se doter de cadres compétents capables de mobiliser des fonds pour réaliser des projets verts à même de faire face aux effets des changements climatiques, faisant savoir que les collectivités territoriales peuvent faire appel à des fonds d’institutions internationales pour réaliser leurs stratégies.

Le financement de projets locaux résilients est un enjeu universel, a dit Boudra, ajoutant que l’Afrique, qui subit déjà les conséquences des changements climatiques, est appelée à saisir cette occasion pour mobiliser des fonds et mettre en place des stratégies efficaces en la matière.

De son côtés, le président de l’ARM, Mohand Laenser, a mis l’accent sur la nécessité d’inclure les collectivités territoriales dans les projets de financement adoptés au niveau central ou même international, faisant remarquer que le Maroc est engagé à apporter son expérience aux pays africains frères.

Les collectivités territoriales marocaines sont toutes mobilisées et engagées pour la réussite et la promotion du PEFCLI, un projet fédérateur qui renforcera les actions et les initiatives nationales et locales en matière de lutte contre le changement climatique.

