Infomédiaire Afrique – La croissance du PIB réel de la Guinée Bissau s’est située à 3,8 % en 2018, a fait savoir le Fonds monétaire international (FMI).

Une équipe du FMI s’est rendue du 14 au 18 courant en Guinée-Bissau pour évaluer le projet de budget 2019 et discuter des développements dans le secteur financier, rapportent jeudi des médias.

« L’économie de la Guinée-Bissau a été mise sous pression en 2018. L’activité économique a souffert de la baisse de la production et des prix du cajou. Les exportations de noix de cajou ont diminué d’environ 25% et la croissance du PIB réel est tombée à 3,8% en 2018, contre environ 6% par an en 2015-2017. Une croissance plus faible et une collecte de recettes faible ont conduit à des objectifs budgétaires non atteints », a déclaré Tobias Rasmussen, le responsable de l’équipe du FMI.

« Le projet de budget pour 2019 vise l’assainissement des finances publiques, l’augmentation des recettes et la croissance modeste des dépenses pour ramener le déficit sous les 3% du PIB, conformément au critère de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) », selon M. Rasmussen.

Par ailleurs, le FMI estime que « le maintien d’un environnement propice aux activités du secteur privé favoriserait une reprise de la croissance économique en 2019 », et que « les efforts visant à renforcer les finances publiques sont les bienvenus ».

Rédaction Infomédiaire