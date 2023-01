Le Haut Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a appelé, jeudi à Rabat, à renforcer les investissements productifs pour éviter une accentuation de l’affaiblissement de la croissance économique.

« Contrairement à ce que l’on croit généralement, ce sont les entreprises privées et les ménages qui jouent un rôle décisif dans la relance du capital physique, puisqu’ils assurent 66% de la formation brute de capital fixe globale en moyenne entre 2000 et 2019, au moment où l’investissement public n’assure que le tiers restant », a souligné Lahlimi dans une allocution de présentation du Budget Économique Prévisionnel 2023, lue en son nom par le secrétaire général du Haut-Commissariat au Plan (HCP), Ayachi Khellaf.

Il a également indiqué que l’investissement public devrait constituer à terme un levier de croissance, en favorisant des investissements privés « plus importants et plus efficaces ».

Par ailleurs, Lahlimi a fait savoir que le HCP a amorcé l’exercice d’évaluation des efforts à déployer pour replacer les perspectives économiques dans un sentier de croissance « plus durable, plus inclusive et plus résiliente », dans le cadre de trois scénarios. Il s’agit, selon Lahlimi, d’un premier scénario, de type « Tendanciel « , qui projette les perspectives de croissance à l’horizon 2035 en reprenant les caractéristiques structurelles de l’économie nationale telles qu’observées sur les dernières années. Le deuxième appelé « Souhaitable » évalue les efforts à déployer pour réaliser les objectifs fixés par le Nouveau modèle de développement (NMD) qui constitue pour le HCP « le référentiel stratégique de contextualisation et d’analyse des objectifs de développement durable (ODD) ». Un dernier scénario dit « Réalisable » est simulé afin d’évaluer les efforts à mettre en œuvre, en prenant en compte les capacités de financement possibles de l’économie marocaine pour hisser la croissance et améliorer les niveaux de réalisation des ODD.