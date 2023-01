Le Groupe OCP poursuit ses efforts en termes d’amélioration de ses indicateurs ESG (Environnement, Social et Gouvernance). L’agence de notation extra-financière Sustainalytics ainsi que l’organisme indépendant CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) ont rendu leurs notations annuelles respectives relatives au suivi des performances en la matière.

Sustainalytics, qui identifie les niveaux de risques ESG des entreprises pour les investisseurs, a attribué cette année 2022 une note de 24.4 (en amélioration de 3.1 points par rapport à 2021) au Groupe OCP. Ce dernier se hisse ainsi à la 4ème place sur un total de 65 entreprises évaluées dans la catégorie « Agricultural Chemicals », rapporte un communiqué transmis à l’AIP.

Ce score confirme la solidité des stratégies, pratiques et politiques du groupe dans le domaine du développement durable.

Dès 2021 pour sa première année d’adhésion, CDP avait reconnu au Groupe OCP son effort de transparence et de communication sur le changement climatique en lui attribuant le score B. Cet organisme indépendant incite les entreprises, les villes, les Etats et les régions à divulguer leurs impacts environnementaux et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cette année, alors que la moyenne a reculé à C, le Groupe a maintenu le cap en obtenant le score A- et en intégrant le « CDP Leadership Level », qui reconnaît les entreprises qui ouvrent la voie en matière de réduction des émissions, d’atténuation des risques climatiques et de promotion d’une économie à faible émission de carbone.

Ces évolutions reflètent l’engagement du groupe en matière de développement durable. Une ambition en ligne avec la stratégie du Maroc en matière de transition énergétique et qui s’inscrit pleinement dans le cadre du nouveau programme d’investissement vert du groupe OCP lancé le 3 décembre 2022.