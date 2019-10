La Banque mondiale (BM) a livré, dans un rapport, une vision optimiste de la situation économique au Maroc. “La croissance devrait ainsi s’accélérer progressivement et s’établir en moyenne à 3,3% en 2020/2021, sous l’impulsion d’activités secondaires et tertiaires plus dynamiques, soutenues par des IDE (investissements directs à l’étranger)”, lit-on dans le document.

L’important flux d’IDE, qui alimentent l’industrie automobile, notamment la nouvelle usine de Peugeot, ainsi que les services logistiques et commerciaux liés à l’extension du port de Tanger, contribue grandement à l’impulsion des activités. Tandis que l’inflation “devrait atteindre à moyen terme 1% en moyenne”.