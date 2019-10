Le Maroc a été élu, à Libreville, en la personne de Mohamed Methqal, Ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), président du Réseau des acteurs francophones pour la coopération Sud-Sud et tripartite (RAFSUD), à l’issue de la première Assemblée générale du réseau, tenue dans la capitale gabonaise.

Lors de cette Assemblée générale, marquée par l’adoption du statut du RAFSUD, Methqal qui présidait le bureau provisoire du RAFSUD, a été reconduit à l’unanimité à la tête du réseau pour les trois années à venir en reconnaissance des efforts déployés depuis le lancement de cette initiative en 2018 à Rabat. L’Assemblée générale a confié aussi le secrétariat général au Gabon. De même, elle a élu les représentants de chaque région au conseil d’Administration.

Ainsi, la Tunisie, la République centrafricaine, le Togo, les Comores, Haïti et le Vietnam ont été désignés respectivement représentants des groupes Afrique du Nord et Moyen Orient, Afrique Centrale, Océan indien, Amérique et Asie Pacifique.