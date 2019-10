La croissance de l’économie mondiale devrait atteindre 3,0% en 2019, son niveau le plus bas depuis 2008-09, a indiqué le Fonds Monétaire International (FMI) qui a fait état d’un ralentissement considérable de l’activité manufacturière et d’un accroissement des incertitudes dues à l’augmentation des tensions commerciales et géopolitiques.

Dans son dernier rapport semestriel « Perspectives de l’économie mondiale », publié mardi, le FMI a revu ainsi à la baisse de 0,3 point de pourcentage ses prévisions pour 2019 établies en avril dernier, notant qu’après avoir fortement ralenti au cours des trois derniers trimestres de 2018, le rythme de l’activité économique mondiale reste faible.

La faiblesse de la croissance est due à une forte détérioration de l’activité manufacturière et du commerce mondial, avec des tarifs plus élevés et une incertitude prolongée sur la politique commerciale, préjudiciable aux investissements et à la demande de biens d’équipement.

En outre, l’industrie automobile se contracte également à cause de divers facteurs, tels que les perturbations dues aux nouvelles normes d’émission dans la zone euro et la Chine qui ont eu des effets durables, explique l’Economiste en Chef du FMI, Gita Gita Gopinath, notant que, dans l’ensemble, la croissance du volume des échanges au premier semestre de 2019 est tombée à 1%, le niveau le plus faible depuis 2010