Badeel, le nouvel opérateur de Location Longue Durée (LLD) crée l’événement en lançant, ce, le smartlease nouvelle génération auprès des particuliers et des entreprises.

Née en 2018, Badeel a élu domicile sur le Bd Hassan II à Casablanca. Depuis, la jeune équipe qui forme l’entreprise, et qui s’est étoffée au fil des jours, a travaillé pour imaginer un parcours client innovant, développer les formules de l’offre de la marque et les process s’y rapportant. L’activité s’est organisée selon les modes de management les plus évolués et dans un mood start-up. Les membres de cette équipe sont développeurs, logisticiens ou conseillers commerciaux… ils sont marocains, d’ici ou d’ailleurs et ont une expertise avérée, chacun dans son domaine d’activité. Ils sont tous inspirés, créatifs et en phase avec la culture digitale. Leur ambition est de convertir le plus grand nombre d’automobilistes marocains aux solutions d’accès à la mobilité, apportées par Badeel. Un concept innovant d’accès à la mobilité qui séduit de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde.



L’offre Badeel, qui se caractérise par son innovation, son adaptabilité et sa transparence, propose pour la première fois au Maroc et en exclusivité, la garantie de rouler, tous les 15 mois, dans un véhicule neuf, tout en proposant un parcours et une expérience clients inédits.



Badeel, porteur d’une nouvelle vision de la mobilité

Entreprise 100% marocaine et indépendante, Badeel apporte un regard nouveau et avisé sur nos modes de vie évolutifs et en transformation technologique perpétuelle. Porté par la volonté d’offrir à ses clients l’opportunité de tirer le meilleur profit de ces changements, qu’il s’agisse de bénéfices en termes de coûts comme de bien-être, Badeel a ainsi conçu deux formules inédites : Emteelak et Feeyz.



Un véhicule neuf tous les 15 mois !

Badeel innove sur le marché de la LLD au Maroc en permettant à ses clients de changer, tous les 15 mois, et ce sur toute la durée du contrat (Base : contrat 60 mois), le véhicule utilisé contre un véhicule neuf. Qu’il soit particulier, profession libérale ou entreprise, chaque client a ainsi la liberté de choisir la nouvelle génération du même modèle dont il disposait ou un autre modèle dans une catégorie différente (supérieure ou inférieure), selon ses envies, l’évolution de sa situation familiale ou professionnelle, ou son budget.

Deux formules inédites, claires et transparentes, pour accéder à la mobilité intelligente

L’offre Badeel se fonde sur un mécanisme simple et commun à l’ensemble des publics, particuliers, professions libérales ou entreprises.

Le client dispose d’un véhicule à travers un contrat de location d’une durée de 36, 48 ou 60 mois et moyennant le paiement d’une mensualité. Tous les 15 mois, pendant toute la durée de son contrat, le client bénéficie d’un nouveau véhicule neuf en remplacement de celui qu’il utilisait et cela, sans forcément payer plus. Au terme du contrat, le client a la possibilité de conserver, ou pas, le dernier véhicule utilisé selon sa volonté. Ce choix pouvant être convenu, en toute flexibilité, dès le début du contrat, ou à son terme.

Ainsi, en optant pour la formule Feeyz , le client règle une mensualité fixe et convenue. Il restitue le véhicule au terme du contrat.

, le client règle une mensualité fixe et convenue. au terme du contrat. Avec la formule Emteelak, il s’acquitte d’une mensualité fixe convenue dans son contrat de location. Il conserve le dernier véhicule utilisé au terme du contrat sans aucun paiement supplémentaire.

Une maîtrise totale du budget automobile

L’offre Badeel permet aux particuliers, aux professions libérales et aux entreprises de maîtriser parfaitement leur budget automobile. Elle s’articule autour d’une mensualité tout-compris qui intègre toutes les charges (telles que les vignettes et taxes, les entretiens, des forfaits kilométriques, l’entretien à domicile…).

Les frais de réparations éventuelles, ainsi que les risques liés à l’obsolescence des technologies de motorisation et au vieillissement des véhicules, à l’origine de sa dépréciation au moment de la revente, se réduisent donc considérablement ou disparaissent. Le client voit ainsi son capital sécurisé.



Avec cette formule clé-en-main et tout compris, l’automobile devient un vrai plaisir pour les particuliers et les professions libérales.



Pour les entreprises, l’offre Badeel se traduit aussi par un allègement des coûts de gestion de la flotte et l’avantage de s’adapter en permanence à ses besoins. Il est à noter que la formule Feeyz permet d’accéder à une gamme large et variée de véhicules couvrant l’essentiel des besoins des entreprises : voitures individuelles, véhicules avec chauffeurs, camions frigorifiques, véhicules de transport de personnel ou de transport scolaire et même motos. Les entreprises disposent également d’une plateforme web et mobile pour suivre en temps réel l’évolution de leur flotte : kilométrage, gestion du carburant, rendement des véhicules, géolocalisation, itinéraires, tableaux de bord…



Un service premium généralisé

Badeel présente un avantage par rapport aux offres de financement classiques existantes sur le marché : un gain de temps et d’argent conséquent. En effet, la mensualités «tout compris» inclut également un service premium. Généralisé à tous les utilisateurs il consiste en une série de privilèges exclusifs : la prise en charge des formalités légales et le paiement des taxes et de l’assurance tous risques, l’entretien mécanique, les réparations en cas de panne ou d’accident, la prise en charge et la restitution du véhicule à domicile ou dans les locaux de l’entreprise, un call center 24/7 pour l’assistance au Maroc et à l’étranger, une dotation de 2 pneus de remplacement par cycle.

Une offre transparente à tester par vous-même

L’accès à l’offre et aux formule Badeel se fait exclusivement auprès de Badeel.

Les particuliers, les professions libérales et les entreprises qui souhaitent accéder à la mobilité intelligente peuvent choisir leurs véhicules et disposer d’offres commerciales directement et ce, dès aujourd’hui, à travers le site web Badeel (www.badeel.ma) ou auprès des équipes commerciales Badeel (des bureaux à Casablanca et Rabat et des représentations à Agadir, Fès, Kénitra, Marrakech, Oujda et Tanger).



A propos de Badeel

Badeel est une entreprise 100% marocaine et indépendante, dotée d’un capital de 15 000 000 dirhams, détenu par des privés marocains. Opérant dans le secteur de la mobilité, elle se démarque pour la mise en place d’un système de veille permanente et systématique destiné à comprendre les évolutions technologiques, énergétiques, économiques, environnementales et sociétales… et leurs impacts sur la mobilité afin de les prendre en considération dans l’élaboration d’offres toujours plus inédites, innovantes et performantes. Cette ambition est en phase avec la mission que s’est donnée Badeel, à savoir investir en toute confiance et transparence dans la mobilité durable et créer de la valeur pour tous.