La Compagnie de Transports au Maroc (CTM) a annoncé, le 12 juin 2024, l’acquisition de 51% de la compagnie de transport maritime Africa Morocco Links (AML) en rachetant la participation majoritaire détenue par Bank of Africa (BOA) pour un montant de 307 millions de dirhams.

Cette transaction, approuvée par les autorités compétentes, marque un tournant stratégique pour CTM, qui s’apprête à intégrer les opérations maritimes d’AML à son portefeuille de services.

Créée en 2016, Africa Morocco Links (AML) s’est spécialisée dans les liaisons maritimes entre l’Europe et le Maroc, notamment entre les ports de Tanger Med et Algesiras, ainsi que Tanger Ville et Tarifa.

Avec cette acquisition, CTM renforce sa position dans le secteur de la mobilité multimodale, visant à offrir des solutions de transport intégrées pour les passagers et les marchandises. Cette expansion permettra à CTM de diversifier ses services tout en capitalisant sur l’expertise maritime d’AML.

L’acquisition d’AML s’inscrit dans la stratégie de croissance de CTM, qui cherche à devenir un acteur clé de la mobilité régionale. En combinant ses compétences en transport terrestre avec l’expertise maritime d’AML, CTM vise à offrir une expérience de transport fluide et efficace, répondant aux besoins croissants de mobilité entre le Maroc et l’Europe.

Cette opération renforce également l’engagement de CTM à investir dans des infrastructures de transport modernes, tout en soutenant le développement économique et les échanges commerciaux dans la région.