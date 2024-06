A l’occasion de l’Aïd Al-Adha, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra une montée de trafic importante, leur présentant une série de recommandations pour un voyage sécurisé et confortable.

Dans un communiqué, ADM s’attend à un trafic important particulièrement pendant les plages horaires suivantes: les vendredi, samedi et dimanche 14, 15 et 16 juin entre 15h et 22h et le mardi 18 juin, qui coïncidera avec les retours des vacances de l’Aïd Al-Adha, entre 16h et 22h.

Pour un voyage sécurisé et confortable, ADM recommande aux usagers d’organiser au préalable leurs voyages, de se renseigner sur l’état instantané du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC et de rester attentifs aux alertes météorologiques, en faisant preuve de vigilance en cas de rafales de vent, de pluie ou de brouillard, souligne la même source, notant que les usagers de l’axe autoroutier Taza-Oujda, sont particulièrement appelés à prendre les précautions nécessaires suite à l’annonce de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales, par la Direction Générale de la Météorologie, et ce le samedi 15 juin de 10h à 19h.

ADM conseille également aux usagers de prendre des pauses toutes les deux heures, de vérifier l’état mécanique du véhicule notamment le contrôle des pneus, de ne pas occuper la bande d’arrêt d’urgence sauf en cas d’extrême urgence et de vérifier le solde restant sur leur Pass Jawaz, en veillant à procéder à sa recharge avant d’emprunter l’autoroute, ajoute le communiqué, précisant que l’objectif est d’éviter les files d’attente et les manœuvres dues à la découverte du solde épuisé au moment du passage dans la voie automatique.

De son côté, pour gérer le trafic important que connaît cette période et offrir un voyage sécurisé et agréable aux usagers de l’autoroute, ADM assure qu’elle s’organise, à l’instar des périodes exceptionnelles, en mode vigilance totale qui consiste notamment en le renforcement des équipes chargées de la gestion de trafic et celle de l’assistance, la maintenance anticipée des équipements et l’entretien de l’infrastructure, le renforcement de la communication avec l’usager et l’étroite collaboration avec tous les intervenants sur le réseau autoroutier.

Pour toute demande d’information relative au trafic ou à l’assistance, ADM recommande à ses usagers de contacter le centre d’appel au 5050 ou de consulter les liens suivant:

Web : www.adm.co.ma

État du trafic : www.admtrafic.ma

Recharge Jawaz : www.jawaz.ma

Page Facebook: https://bit.ly/2WOpP9N

Page YouTube: https://bit.ly/3fDfQfU