La réunion du prochain bureau du Comité Technique Spécialisé (CTS 8) se tiendra en septembre prochain au Maroc, ont décidé, samedi à Nairobi, les ministres africains de la Fonction publique à l’issue d’une réunion de coordination avec Minata Samate Cessouma, commissaire aux affaires politiques de la Commission de l’Union Africaine (CUA) destinée à établir l’agenda du CTS 8.

Les ministres africains ont pris cette décision dans le cadre des rencontres commémorant la 7ème journée africaine de la Fonction Publique, organisées du 21 au 23 juin dans la capitale kényane avec la participation d’une délégation marocaine conduite par le ministre de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, Mohammed Benabdelkader et composée de l’Ambassadeur du Maroc à Nairobi, El Mokhtar Ghambou et de hauts cadres et responsables du ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique.

Il est à rappeler que le bureau du Comité Technique Spécialisé (CTS n° 8) « Fonction Publique, Collectivités Locales, Développement Urbain et Décentralisation » qui a été élu en décembre 2018 à Addis Abeba, est présidé par le ministre du Lesotho, alors que le Ministre de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique du Maroc est Premier Vice-Président, la Tanzanie, Deuxième Vice-Président et le Burundi troisième Vice-Président.

Suite à cette réunion, Benabdelkader a tenu un entretien avec le Ministre du service public du Lesotho pour préparer la réunion du prochain bureau du CTS 8 au Maroc.