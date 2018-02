Infomédiaire Maroc – La 3ème édition de la Rentrée littéraire 2018 a été lancée, hier soir, à Casablanca, célébrant la parution de plus de 250 ouvrages, en présence d’un parterre de choix et d’un nombre impressionnant d’éditeurs marocains et étrangers.

Initié par la Fondation Attijariwafa Bank et l’Union professionnelle des éditeurs du Maroc, ce rendez-vous culturel, qui se tient en marge de la 24ème édition du Salon international du livre et de l’édition (SIEL) de Casablanca, a été l’occasion pour l’assistance de découvrir les dernières nouveautés de l’édition et de s’imprégner des dernières tendances littéraires de l’année 2017.

A noter que cet évènement a été marqué par l’annonce du lancement par la Fondation Attijariwafa bank du Prix de livre de l’année, 1er prix littéraire accordé par une institution privée au Maroc.

