Infomédiaire Maroc – La 5ème édition du Forum Afrisanté, l’événement annuel et régional du secteur de la santé en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, organisé, sous l’égide du ministère de la Santé du Royaume du Maroc, se tiendra les 21 et 22 février prochains à Marrakech.

Intitulée ‘‘Performance des systèmes de santé’’, cette édition connaîtra la présence de plusieurs ministres africains (Sénégal, Tchad, Niger, République Centrafricaine, Tunisie, Djibouti…) et sera l’occasion pour plus de 300 acteurs publics et privés du secteur de la santé d’échanger autour des déterminants de la performance des systèmes de santé, des stratégies d’amélioration et des défis relatifs à l’accès aux soins.

A noter que, en marge de cette 5ème édition, sera organisée une séance d’appels à projets animée par les ministres de la santé de la région qui présenteront leurs projets en cours et en réalisation.

Rédaction Infomédiaire