Une rencontre de travail a eu lieu, ce mercredi à Rabat, entre la Fondation nationale des musées et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, axée notamment sur les moyens de renforcer leur coopération.

Un communiqué de la Fondation nationale des musées indique que la réunion a eu lieu entre une délégation conduite par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous et le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi entouré du comité directeur.

Lors de cette réunion, la première entre les deux institutions, les deux parties ont évoqué les grands axes de travail à mettre en place afin de déterminer les projets sur lesquels elles pourront collaborer en favorisant le développement et la démocratisation de l’art et de la culture au Maroc, précise la même source. Les discussions ont également porté sur l’accompagnement du ministère dans la numérisation du patrimoine, relève le communiqué, ajoutant que la mission commune des deux institutions est de contribuer à mettre la culture à la portée de chaque marocaine et marocain.

La Fondation nationale des musées poursuit son ancrage dans les régions en ouvrant à la rentrée prochaine deux musées après restauration: le musée de la musique à Meknès et le musée du patrimoine à Tétouan, conclut le communiqué.