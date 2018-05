Infomédiaire Maroc – « Le Maroc est sur la bonne voie pour le renforcement de la dynamique et de la culture des musées. Le Royaume poursuit ce processus conformément à la volonté du Roi Mohammed VI visant à faire des différentes villes du Royaume des espaces de culture et d’arts. Pour réussir cette politique, il est nécessaire la construction de davantage de musées et de rénover ceux existant pour les ériger en espaces accueillant aussi bien pour les œuvres d’art et le patrimoine que le public, partant du fait que le musée est par essence le lieu même de la préservation du patrimoine et de prise de conscience en ce qui concerne les Marocains ».

Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées

Rédaction Infomédiaire