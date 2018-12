Infomediaire Maroc – La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) et le Club diplomatique marocain (CPM) ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat et de coopération portant sur l’encadrement et l’organisation de leurs activités communes dans l’objectif de valoriser l’action diplomatique marocaine et de mettre en relief son rôle dans le renforcement et l’enrichissement de l’identité culturelle du Maroc et son rayonnement intellectuel et créatif.

Cette convention a été signée au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc par le président du Club diplomatique marocain Taieb Chaoudri et le Directeur par intérim de la BNRM Abdelilah Tahani, en présence des membres du Club diplomatique marocain et des responsables de la Bibliothèque nationale, indique un communiqué de la BNRM.

La convention s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc sur son environnement culturel et institutionnel, et compte tenu du rôle que joue le Club diplomatique marocain en faveur de la promotion de l’action diplomatique auprès d’un large public et de sa contribution au rayonnement du Maroc à l’international, et à la mise en place de relations de coopération avec des organismes similaires, les groupes d’amitiés entre le Maroc et les pays amis ainsi qu’avec les différentes missions diplomatiques accréditées au Maroc.

A travers cette convention, les deux parties cherchent à établir des relations de partenariat et de coopération via l’organisation conjointe d’activités relatives à la recherche dans le domaine diplomatique, l’échange de publications traitant de l’histoire diplomatique marocaine, ajoute la même source.

Cette convention vise également à promouvoir la diplomatie marocaine, historique et culturelle et à encourager les recherches et les études scientifiques dans le domaine diplomatique. Le domaine de coopération entre les deux parties englobe aussi l’organisation de rencontres et de conférences pour mettre en relief le fonds documentaire marocain, renforcer la coopération avec les institutions nationales et internationales, ainsi qu’avec les différentes missions diplomatiques accréditées au Maroc qui oeuvrent dans ce domaine. Aux termes de cette convention, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc s’engage à accueillir les activités culturelles du Club diplomatique marocain ainsi que les conférences et les expositions qu’il organise, et à apporter un soutien logistique aux activités organisées par le Club au sein de ses locaux. La convention prévoit la création d’un mécanisme de coordination, à travers une commission mixte regroupant des représentants de la Bibliothèque nationale et du Club diplomatique marocain, dont la mission sera d’évaluer la coopération entre les deux parties suivant les clauses de cette convention.

Rédaction Infomediaire.