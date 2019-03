{"id":49,"instanceName":"Fondation programme","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/qotbi2019v1.jpg","youtubeID":"ehEpisOS6jk","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777778,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

La Fondation Nationale des Musées (FNM) a révélé, lors d’un point de presse à destination des médias nationaux, sa programmation annuelle pour 2019.

En ouverture de la présentation, M. Mehdi Qotbi, Président de la Fondation, a insisté sur le rayonnement pris par le dynamique muséale marocaine, tant au plan local, où elle attire de plus en plus de citoyens, amateurs éclairés mais aussi jeunes et familles de tout le Royaume, qu’au plan international.

Qotbi a ainsi rappelé la décision prise par L’Alliance des Civilisations, entité des Nations-ˇUnies, présidée par M. Miguel Angel Moratinos. Celui-ˇci, lors de sa récente rencontre avec M. Qotbi à New York, a annoncé son intention d’organiser un débat au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain afin de lancer un appel visant à « mettre la culture au plus haut niveau de l’agenda politique ».

« Cette initiative, a précisé M. Mehdi Qotbi, est un hommage à la grande symbolique qu’incarne ce haut-ˇlieu de la culture qui reflète la capacité du Royaume du Maroc d’allier modernité et tradition ». Il a ajouté que plusieurs grandes institutions américaines, particulièrement le Metropolitan Museum of Art et le MoMA, avaient exprimé leur intérêt pour de possibles échanges et partenariats futurs avec le MMVI.

Cette reconnaissance parmi d’autres est le fruit du travail entrepris depuis sa création par la FNM qui oeuvre, à travers notamment la programmation du Musée Mohammed VI, pour la valorisation du patrimoine artistique national qui s’exprime en plusieurs modalités d’action complémentaires.

L’année 2019 perpétue cet engagement à travers un agenda riche et intense qui animera les musées du Royaume. Hommages aux grands maîtres marocains

En premier lieu, l’organisation de grandes expositions dédiées aux maîtres de l’art moderne marocain, tels que les récents hommages rendus à Ahmed Cherkaoui, figure incontournable de l’abstraction marocaine, ou aux pionnières de l’expression artistique spontanée que furent Chaïbia Talal, Fatima Hassan et Radia Bent Lhoucine.

Dans ce même élan visant à mettre en lumière les courants artistiques fondateurs de la deuxième moitié du XXe siècle, le Musée Mohammed VI accueillera lors de la saison prochaine :

Hassan El Glaoui : Le Sel de ma Terre

L’exposition rend hommage à l’un des premiers peintres figuratifs du Maroc, présentant une centaine d’œuvres et parcourant sept décennies du travail de l’artiste qui exposa dès 1950 à Paris et à New York dès 1951. Cette rétrospective offre une occasion rare de replonger dans le travail du peintre décédé le 21 juin 2018, particulièrement connu pour ses tableaux équestres, scènes vibrantes de fantasia ou cérémonies de la Bay’a, mais aussi dans une peinture plus intimiste, scènes d’intérieur et portraits, rarement exposée de son vivant.



Sortie du Roi, 1977, ©EstateHassanElGlaoui

Cérémonie de la Baia’a devant les remparts, 2000, ©EstateHassanElGlaoui

Exposition du 2 avril au 31 août 2019

Accès aux grandes figures mondiales de l’histoire de l’art

Grâce à la crédibilité acquise depuis son inauguration officielle en 2014, le Musée Mohammed VI est devenu le véritable outil d’une politique muséale aux standards internationaux. Participant à l’ouverture du Maroc à l’international, il permet une collaboration fructueuse avec les grandes institutions de pays partenaires, comme cela a été le cas notamment, lors des dernières saisons, avec le Musée Picasso de Paris pour l’exposition « Face à Picasso », avec Banco de Espa.a pour « De Goya à nos jours » ou le Centre Georges Pompidou pour « La Méditerranée et l’art moderne ».

La volonté de donner accès à ces grandes figures de l’histoire de l’art, sans obligation de voyager vers les grands musées du monde, se poursuit en 2019 :

• Les couleurs de l’impressionnisme : Chefs d’oeuvre des collections du Musée d’Orsay, Paris

Connu dans le monde entier pour son extraordinaire collection d’art impressionniste, le musée aménagé sous les voutes métalliques de l’ancienne gare d’Orsay sur les quais de la Seine a demandé à ses deux conservateurs,

Paul Perrin et Sabine Cazenave d’élaborer un parcours à travers l’épopée impressionniste. Cette génération d’artistes de la deuxième moitié du XIXe siècle va développer une science nouvelle de la couleur. Tout au long d’une suite de salles, traitant chacune d’une couleur particulière, ils nous font percevoir, d’une façon pédagogique et accessible au plus grand nombre, les différentes phases d’un mouvement pictural qui libéra l’art classique et révolutionna la façon de voir.

Exposition du 9 avril au 31 août 2019

Catalyseur des créativités continentales

Enfin, la Fondation Nationale des Musées accompagne la dynamique du Royaume du Maroc, en tant que moteur de progrès pour l’Afrique et catalyseur de toutes ses créativités contemporaines.

Après le succès du grand événement L’Afrique en Capitale, célébré au printemps 2017 en partenariat avec les nombreux acteurs culturels publics et privés de la capitale, le Musée Mohammed VI continue à ouvrir ses espaces à l’exceptionnel foisonnement artistique du continent :

• Lumières d’Afriques : Fonds African Artists for Development

Pour la première fois, 54 artistes venus de la totalité des pays du continent africain – peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes – répondent à la même inspiration : l’Afrique des lumières, partageant leurs visions, leurs espoirs, leurs craintes ou leurs rêves pour un continent de complexité. L’exposition est née de l’initiative de deux passionnés, Gervanne et Matthias Leridon, collectionneurs passionnés et engagés à travers le fonds de dotation African Artists for Development, créé en 2009 pour associer artistes contemporains et projets de développement durable.

Du 2 avril au 15 août 2019

Par ailleurs, la rencontre dédiée à la presse a permis de dévoiler la nouvelle exposition thématique annoncée par le Musée de l’Histoire et des Civilisations de Rabat. Celui-ˇci, tout juste distant de quelques centaines de mètres du Musée Mohammed VI, s’inscrit en complémentarité avec la programmation culturelle de ce dernier, permettant aux néophytes comme aux amateurs avertis de faire des aller-ˇretour instructifs entre les siècles et les univers artistiques.

L’ancien musée d’archéologie, entièrement restauré et réouvert au public en avril 2017avec une collection destinée à évoquer l’histoire du Maroc depuis la préhistoire jusqu’à l’époque islamique, propose une nouvelle exposition thématique temporaire sur une des civilisations les plus mystérieuses et les moins explorées de l’histoire du Maroc :

• Le Maroc antique préromain

Pour la première fois, la lumière sera mise sur la civilisation de la Maurétanie ayant précédé l’antiquité préromaine. A travers un double voyage historique et thématique, une très belle sélection d’objets témoigne de la présence maurétanienne pendant plus de huit siècles sous divers aspects : l’économie et le commerce, la langue et l’écriture, les religions et les rites funéraires.

A partir du 25 février 2019

Cette riche programmation, exprime la diversité des expressions plastiques et de l’histoire de l’art, en stimulant le goût de la découverte. Elle valorise l’attrait, au retour des beaux jours, de Rabat, Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture.

Elle concrétise également l’action de la Fondation Nationale des Musées au service de la démocratisation de la culture et de la dynamisation de l’activité muséale au Maroc.

IM