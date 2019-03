Suite au lancement très réussi de son HUAWEI Mate X et de sa série HUAWEI MateBook, Huawei a été gratifié de pas moins de 47 consécrations différentes accordées dans le cadre des «Best of MWC». Huawei a ainsi figuré en tête des marques les mieux primées du salon.

Les médias ont ainsi accueilli très positivement le HUAWEI Mate X pour sa combinaison innovante qui allie technologie 5G, écran pliable et intelligence artificielle, offrant ainsi une toute nouvelle expérience utilisateur. Le HUAWEI MateBook X Pro a également impressionné les différents médias présents grâce à son écran 3K Ultra FullView de 13,9 pouces, ses performances incroyables et son système intégré HUAWEI Share 3.0, qui résout définitivement les problèmes de transmission de données entre ordinateurs portables Windows et smartphones Android. En outre, le HUAWEI MateBook 14 a, à son tour, réussi à capter toute l’attention des médias grâce à son écran FullView, ses performances élevées, sa portabilité extrême et sa grande qualité de fabrication.

Le HUAWEI Mate 20 Pro pour commencer !

A commencer par le HUAWEI Mate 20 Pro, qui a réussi à remporter le prix du Meilleur smartphone. Le choix des juges lors des Glomo Awards a été fixé en reconnaissance des puissantes performances de l’appareil, de son dispositif caméra exceptionnel, de sa longue autonomie, de ses solutions de recharge et de son design saisissant.

Ci-dessous la liste des 31 récompenses que le HUAWEI Mate X a reçues à ce jour:

GSMA a consacré le HUAWEI Mate X comme étant le «Meilleur nouvel appareil mobile connecté au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2019»

TechRadar a décerné le prix «Best of MWC 2019» au HUAWEI Mate X, le qualifiant de « smartphone issu directement du monde de la science-fiction !».

Le Guide de Tom a affublé le HUAWEI Mate X du titre de «Best in Show», affirmant que ce smartphone est particulièrement «riche en innovations», grâce notamment à sa connectivité 5G et à sa double batterie à recharge ultra rapide.

Android Central a accordé au HUAWEI Mate X le statut de «Meilleur appareil présenté au MWC 2019» en rappelant certains de ses attributs, à l’instar de sa charnière Falcon Wing et sa forme «ultra-fine».

Digital Trends a reconnu que le HUAWEI Mate X était le téléphone qui était équipé de la «Meilleure technologie émergente» durant le MWC.

TrustedReviews a attribué au HUAWEI Mate X le prix de «Best of MWC 2019».

TechAdvisor a décerné le prix «Best in Show» au HUAWEI Mate X, soulignant que Huawei avait «réalisé une merveille technologique» à la fois en créant un appareil au design svelte et équipé d’un puissant jeu de puces 5G.

Android Authority a reconnu que le HUAWEI Mate X était «le meilleur appareil présenté durant le MWC 2019», le comparant ainsi à une véritable «centrale électrique» particulièrement innovante et dotée d’un système de recharge rapide impressionnant, mais aussi d’un superbe écran.

Pocket-lint a accordé au «magnifique» HUAWEI Mate X le titre de «Meilleur smartphone présenté durant le MWC 2019», et ce grâce à «l’élégance de ses matériaux» et à son design à la fois «intelligent» et «remarquable».

BGR a gratifié le HUAWEI Mate X du titre de «Best of MWC», louant ce smartphone pour son affichage parfaitement immersif et «incroyable».

Android Police a, quant à lui, consacré le HUAWEI Mate X en lui attribuant le titre de «Best of MWC 2019», tout en faisant l’éloge de sa technologie de recharge «follement rapide», mais aussi de la qualité de son design.

Expert Reviews a également accordé le prix de «Best of MWC 2019» au HUAWEI Mate X, en citant son écran «impressionnant» et en soulignant à quel point son aspect « pliable » pouvait «représenter un développement significatif dans la conception des futurs smartphones».

Android Headlines a, pour sa part, décerné au HUAWEI Mate X le prix de «Meilleur produit présenté au MWC 2019», et ce en reconnaissance du design unique de son «Falcon Wing» et de son superbe aspect extérieur.

SlashGear a, à son tour, primé le HUAWEI Mate X en lui décernant le titre de «Choix de l’éditeur» pour son design «étonnamment mince», mentionnant que «même sans posséder une connectivité 5G, le téléphone déborderait tout de même d’atouts capables de nous émerveiller».

Ubergizmo a remis au HUAWEI Mate X le prix de «Best of MWC 2019». Le smartphone a été félicité pour son design intelligent et pour sa forme extrêmement fine qui ne compromet, en aucun cas, la qualité de ses performances.

FoneArena a récompensé le HUAWEI Mate X en lui attribuant le prix de «Best of MWC 2019», et ce à la fois pour son design époustouflant et pour ses puissantes capacités de chargement.

T3 a attribué au «HUAWEI Mate X» le «prix d’innovation», en qualifiant Huawei de «pionnier de la téléphonie 5G» et en saluant la connectivité, la qualité et la commodité d’utilisation de cet appareil.

TechnoBuffalo a récompensé le HUAWEI Mate X en lui accordant le prix «Best of MWC 2019». Son système de caméra innovant a été salué, en plus de son affichage «unique».

M. Mobile a récompensé le HUAWEI Mate X «Meilleur du MWC 2019» pour son design époustouflant et ses innovations passionnantes.

Gearbrain a décerné au HUAWEI Mate X le prix «Best of MWC 2019» en reconnaissance de son écran époustouflant et de sa forme unique, affirmant que «l’industrie des smartphones a bénéficié d’un souffle nouveau cette semaine».

Talk Android a récompensé le HUAWEI Mate X du titre de «Best of MWC 2019» pour la qualité de ses caméras considérées comme étant les «meilleures de leur catégorie», mais aussi pour sa connectivité 5G et pour sa batterie longue autonomie.

GadgetMatch a accordé le prix «Best of MWC 2019» au HUAWEI Mate X pour son ergonomie, pour la courbure de sa forme, mais aussi pour son design unique, sa puissante batterie et ses capacités étonnantes de recharge.

Techaeris a consacré le HUAWEI Mate X en lui délivrant le prix «Best of MWC» pour le fait qu’il s’agisse du premier combiné 5G pliable au monde, mais aussi pour la «haute capacité» de sa batterie de 4 500 mAh et pour son design époustouflant.

GearDiary a également reconnu le HUAWEI Mate X comme étant «Best of MWC 2019», et ce pour la qualité de son affichage FullView, sa batterie à haute autonomie et sa connectivité 5G qui en font un «modèle extraordinaire de téléphone pliable».

Big Tech Question (BTQ) a accordé le titre de «Best of MWC 2019» au HUAWEI Mate X, le qualifiant de «résultat d’un process d’ingénierie époustouflant» et de «téléphone à la pointe de la technologie».

GeekSpin a nommé le HUAWEI Mate X «Best of MWC 2019», soulignant son design «sophistiqué», ses caméras «performantes» et sa batterie à haute autonomie.

TechBox a décerné au HUAWEI Mate X le prix «Top Innovation» pour son design époustouflant, sa qualité unique d’affichage et ses performances indéniables.

MyPhone a récompensé le HUAWEI Mate X en l’affublant du titre de «Produit le plus innovant du MWC 2019».

IT World Canada a inclu le HUAWEI Mate X dans sa liste des «meilleurs smartphones pliables du MWC 2019», qualifiant l’appareil de «superbe» et de «champion en matière de minceur».

Mashable a fait figurer le HUAWEI Mate X sur sa liste des «Meilleures innovations techniques au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2019», affirmant que cet appareil était «le meilleur téléphone pliable du MWC».

Stuff a fait figurer le HUAWEI Mate X sur sa liste des «MWC 2019 Awards», qualifiant ainsi cet appareil de «smartphone révolutionnaire».

Voici la liste des 12 récompenses que le HUAWEI MateBook X Pro a reçues à ce jour:

TechRadar a décerné au HUAWEI MateBook X Pro le prix «Best of MWC 2019» (Prix du meilleur produit lors du MWC 2019) pour sa parfaite «fusion entre performance et panache», mais aussi son ratio écran/corps de 91% et la qualité de son affichage «super net».

Windows Central a récompensé le HUAWEI MateBook X Pro en lui accordant le prix «Best of MWC 2019». Sa conception «extrêmement mince» ainsi que son puissant processeur et ses qualités graphiques ont été particulièrement appréciés.

TrustedReviews a consacré le HUAWEI MateBook X Pro en lui décernant le prix «Best of MWC». La revue a déclaré qu’il regorgeait d’«atouts majeurs» avec notamment son superbe écran, son design élégant et ses nombreuses touches intelligentes.

Android Authority a, à son tour, primé le HUAWEI MateBook X Pro en lui conférant le titre de «Best of MWC 2019», louant ainsi ses spécificités, son affichage et les matériaux haut de gamme qui composent cet ordinateur portable.

Pocket-lint a désigné le MateBook X Pro en tant que «Best of MWC 2019». L’appareil a été félicité pour son design «époustouflant» et ses spécifications haut de gamme qui le rendent «idéal pour le travail, les loisirs et les déplacements».

BGR a inclu le HUAWEI MateBook X Pro sur sa liste «Best of MWC 2019», affirmant à ses lecteurs qu’il est «la vedette de l’événement sur le segment des ordinateurs portables», louant les nombreuses améliorations apportées sur cette nouvelle génération par rapport aux précédentes.

BestProducts.com a décerné au HUAWEI MateBook X Pro le titre de «Best of MWC 2019» pour son apparence, sa puissance et son aspect pratique qui, selon cette revue en ligne, sauront «surprendre la concurrence».

SlashGear a décerné le prix «Editor’sChoice» au HUAWEI MateBook X Pro, soulignant à quel point «Huawei arrivera à renforcer sa compétitivité grâce au nouveau MateBook X Pro 2019», le tout en gardant le même style, mais en s’équipant d’une technologie encore plus rapide.

Ubergizmo a décerné le prix «Best of MWC 2019» au HUAWEI MateBook X Pro, en mentionnant ses nouvelles fonctionnalités de connectivité, dont notamment Huawei Share. Ses performances sonores impressionnantes et la qualité de son affichage ont également été citées en tant que points forts.

GadgetMatch a attribué au HUAWEI MateBook X Pro le titre de «Best of MWC 2019» pour ses spécificités techniques impressionnantes, mais aussi pour son «ensemble de nouvelles fonctionnalités magiques ».

Mashable a fait placé le HUAWEI MateBook X Pro sur la liste des appareils présentés au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2019 et qui sont pourvus des «meilleures technologies». Le magazine a déclaré que: «l’un des meilleurs ordinateurs portables de l’année 2018, s’avère être encore meilleur cette année !».

Stuff a fait figurer le HUAWEI MateBook X Pro sur sa liste des «MWC 2019 Awards», précisant que: «l’amélioration de la puissance et l’ajout de la fonctionnalité OneHop permettaient de transférer instantanément des fichiers, des photos et des documents».

Voici la liste des trois récompenses que le HUAWEI MateBook 14 a reçues à ce jour:

TechAdvisor a désigné le HUAWEI MateBook 14 comme étant «Best of MWC 2019», et ce pour sa «connectivité considérablement renforcée», mais aussi pour les quatre microphones qui l’équipent et qui le rendent parfaitement performant pour aider à passer des appels vidéo de grande qualité.

Des avis d’experts ont décerné le prix «Best of MWC 2019» au HUAWEI MateBook 14, en qualifiant son écran d’«impressionnant» et en rappelant que l’appareil à l’écran pliable représentait «un développement significatif en termes de conception de smartphones».

Big Tech Question (BTQ) a récompensé le HUAWEI MateBook 14 en lui accordant le statut de «Best of MWC 2019», et ce pour son design ultra mince et pour ses performances inouïes.

