Les villes de Rijeka en Croatie et Galway en Irlande seront célébrées tout au long de l’année 2020 comme capitales européennes de la culture, a annoncé vendredi la Commission européenne.



«Grâce à leur titre de capitale européenne de la culture, Rijeka et Galway exploiteront tout le potentiel de la culture pour enrichir notre expérience de vie et rapprocher nos communautés», a indiqué la vice-présidente de la Commission en charge de la promotion du mode de vie européen, Margaritis Schinanios, dans un communiqué.



Pour Schinas, la promotion de la culture comme élément central du mode de vie européen a de nombreux impacts positifs sur la société, en termes d’inclusion sociale, d’intégration et de croissance économique.

Il permet notamment aux gens d’ « acquérir de nouvelles expériences, compétences et opportunités de participer à la société et de rendre nos sociétés plus justes et plus inclusives ».



En tant que capitales européennes de la culture, Rijeka et Galway prévoient une riche programmation mettant en avant la diversité du patrimoine des deux villes et leurs identités respectives, croate et irlandaise.



A Galway, le programme, structuré autour de l’ancien calendrier celtique d’Imbolc, Bealtaine, Lughnasa et Samhain, commence en février et se poursuit jusqu’à fin janvier 2021 s’est construit autour des thèmes de la langue, du paysage et de la migration.



A Rijeka, l’eau, le travail et les migrations dans le port de la diversité sont les thèmes centraux du programme qui a été conçu comme une intervention dans un lieu spécifique, le noyau symbolique et historique de la ville, le point d’ancrage de son identité – le port.



Détenir le titre de capitale européenne de la culture donne aux villes concernées la chance de renforcer leur image, de se mettre sur la carte du monde, de promouvoir le tourisme durable et de repenser leur développement par la culture, selon la Commission européenne qui considère que ce titre a un impact à long terme, non seulement sur la culture mais aussi sur le plan social et économique.



Décerné depuis 1985, le titre de Capitale européenne de la culture est devenu l’une des entreprises culturelles les plus influentes, accordant un financement supplémentaire à la ville lauréate, encourageant la réalisation d’objectifs à long terme et attirant un nombre croissant de touristes