Infomédiaire Maroc – La campagne nationale de sensibilisation à la cyber-sécurité et à la cyber-confiance et d’accompagnement de la transformation digitale au Maroc (2018-2022), a été lancée ce jeudi à Rabat.

Placée sous le signe « L’espace numérique: opportunités multiples et risques majeurs, soyons tous si vigilant », cette campagne est initiée par le centre marocain de recherches polytechniques et d’innovation, sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l’investissement et de l’économie numérique et en partenariat avec plusieurs établissements publics et privés et associations professionnelles et de la société civile.

Cette campagne, dont le coup d’envoi a été donné par le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, vise à sensibiliser les personnes ciblées à travers des guides, des moyens et supports divers et adaptés et des ateliers de formation au profit des responsables de la sécurité et du management des systèmes d’information et du numérique et de transformation digitale, menés en collaboration avec les universités et les centres de recherche.

Rédaction Infomédiaire