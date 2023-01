Rabat Business School (Université internationale de Rabat – UIR) et l’Institut Mines-Télécom Business School de Paris ont signé, récemment, un accord de double diplôme concernant le cycle Bachelor (International Program in Management).

Le choix de cet accord s’est porté sur l’Institut Mines-Télécom Business School, une grande école de commerce et de management française, accréditée AACSB, et classée par le Financial Times et le QS World University Rankings à l’instar de Rabat Business School, indique-t-on dans un communiqué.

Ce dispositif permet aux étudiants de Rabat Business School sélectionnés d’intégrer la deuxième année du cycle Bachelor de l’IMT-BS, puis de revenir pour compléter leur troisième et dernière année à RBS. En réciprocité, les étudiants de l’IMT-BS seront accueillis sur le campus de RBS à l’UIR. Une fois leur cycle validé, ces étudiants seront alors officiellement titulaires de deux diplômes de bachelor en management issus des deux écoles.

Ce nouveau partenariat permet ainsi d’enrichir la formation des étudiants, un double diplôme constituant un véritable atout, et vient s’ajouter à plusieurs autres conventions de double diplomations déjà conclues aux niveaux bachelor et masters.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’Institut Mines-Télécom Business School pour offrir ce programme de double diplôme à nos étudiants. Cet accord international, qui s’ajoute à plus de 150 autres dans le monde, s’inscrit dans la vison de Rabat Business School qui consiste à devenir la business school de référence en Afrique et sera de nature à conforter notre place de seule business school africaine présente dans le Top 100 du classement du Financial Times », a déclaré Olivier Aptel, Doyen de Rabat Business School, cité dans le communiqué.

Accréditée par l’AACSB, classée dans le Top 100 des Business Schools dans le monde par le Financial Times et QS World University Ranking, Rabat Business School compte plus de 2.200 étudiants. Forte de son réseau de plus de 150 partenaires internationaux dans 46 pays, Rabat Business School a développé un programme Bachelor, 8 programmes de Masters, un Executive MBA, un programme doctoral, ainsi que 23 programmes de Formation Continue.