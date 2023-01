La cérémonie d’installation de doyens et directeurs d’établissements universitaires relevant de l’Université Ibn Zohr (UIZ) s’est déroulée mardi à Agadir.

Il s’agit du doyen de la Faculté pluridisciplinaire d’Es-Smara, Abdeljalil El Idriss, du doyen de Faculté d’Economie et de Gestion de Guelmim, Youssef El Ouzani, du directeur de l’École Supérieure de Technologie de Guelmim, Ahmed Saba, du directeur de l’École nationale des sciences appliquées d’Agadir, Hassan Hamdi et du directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, Hicham Mohamed Hamri.

Il s’agit également du doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, Mohamed Naji Benomar, du directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla, Aziz Sir et du doyen de la Faculté pluridisciplinaire de Taroudant, Hassan Hamaiz.

Le Président de l’Université Ibn Zohr, Abdelaziz Bendou, a mis en avant les efforts entrepris par les responsables universitaires sortants, notant que les nouvelles nominations contribueront au renforcement du rayonnement de l’UIZ qui couvre les régions du Souss Massa, Draâ Tafilalet (Ouarzazate, Zagora et Tinghir), Guelmim Oued Noun, Laâyoune Sakia Al Hamra et Dakhla Oued Eddahab.

La cérémonie d’installation de doyens et directeurs d’établissements universitaires relevant de l’UIZ s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, du président du Conseil de la région, Karim Achengli, d’académiciens et de professeurs universitaires.

A rappeler que les établissements de l’UIZ Agadir qui couvre plus de 50 % du territoire national, sont répartis sur 8 villes universitaires : Agadir, Ait Melloul, Ouarzazate, Taroudant, Laâyoune, Guelmim, Smara et Dakhla.

Avec un effectif de plus de 120.000 étudiants, elle constitue la plus grande université du Maroc par le nombre d’étudiants.