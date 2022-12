Dacia Link, la nouvelle identité visuelle de la marque Dacia vient prendre place au milieu de la calandre des véhicules, laquelle a vu ses motifs retravaillés et passés en blanc.

Dacia Link apporte de la visibilité à la marque et apparaît aussi sur les centres de roue des voitures. Autre changement immédiatement visible, l’apparition du logotype à l’arrière des véhicules et sur le volant. Minimalistes, ses lettres sont allégées pour ne conserver que ce qui est essentiel à leur reconnaissance.

Cette nouvelle identité incarne l’esprit Dacia : moderne, robuste, outdoor, économique et écologique. L’ensemble de la gamme propose des prestations technologiques modernes avec des équipements ingénieux et pratiques grâce au Media Control par exemple. L’utilisation étendue de matériaux recyclés est une priorité pour Dacia. De ce fait, 12 %

du plastique utilisé dans Duster provient du recyclage, ce qui est bien au-dessus de la moyenne des véhicules neufs.

Cette nouvelle identité visuelle est déployée simultanément sur l’ensemble de la gamme Dacia dans le monde et sur la majorité des modèles commercialisée au Maroc : Logan, Sandero Stepway, Sandero Streetway, Duster et bientôt Spring dont la commercialisation est prévue pour février 2023.

Essentiel pour Dacia, c’est proposer des véhicules sans superflu, au juste nécessaire des attentes clients. Avant tout des véhicules robustes et fiables, et qui offrent une grande polyvalence d’usage pour les usages du quotidien mais aussi l’évasion au grand air. La teinte Lichen Kaki, nuance de vert qui rappelle la mousse et la terre, fait son apparition comme pour souligner la proximité de Dacia avec la nature.

Dacia fait évoluer l’univers graphique de ses concessions et showrooms en s’inspirant de la nouvelle identité visuelle de la marque annoncée en janvier 2021. Le nouveau visage de Dacia en concession a pour vocation d’accompagner le développement de la marque et de sa gamme de produits.

La concession Dacia de Marrakech, appartenant à un partenaire historique de Dacia et Renault : NCRA (Nouvelle Compagnie Royale Automobile), est le premier site à bénéficier de la nouvelle identité visuelle extérieure de la marque dans le réseau Dacia au Maroc. Une première étape dans le déploiement de cette nouvelle identité à travers l’ensemble du réseau Dacia dans le Royaume qui sera complétée par une évolution de l’image intérieure des showrooms en 2023.

En dessinant ce contour monochrome de la vitrine du showroom, Dacia va à l’essentiel en indiquant l’emplacement de la concession avec simplicité. L’utilisation du bois, à la base du totem, apporte authenticité au lieu. Associé à la couleur kaki, omniprésente, il évoque le territoire outdoor, cher à Dacia. Enfin, l’utilisation du métal et de la technologie des lettres boitiers rétro éclairées apporte une touche de modernité et un cachet supplémentaire à la concession. En 2023, les espaces intérieurs des showrooms Dacia accueilleront des mobiliers déplaçables et adaptables, fabriqués à partir de matériaux recyclés et durables (panneaux, tapis, peinture murale, sols, lampes…) pour une expérience client éco-responsable et flexible.

À travers ce décor, Dacia renforce sa visibilité extérieure, revendique la modernité de son réseau, et réaffirme sa présence sur le territoire. Le déploiement de cette nouvelle identité renforcera le statut de marque préférée des Marocains.