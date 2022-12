Le coup d’envoi de la 7ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA), un événement emblématique de l’artisanat marocain, a été donné, lundi à Marrakech, sous un format totalement inédit, élargi et ouvert sur le monde.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, cette 7ème édition verra le lancement de plusieurs nouveaux rendez-vous qui visent le partage des meilleures pratiques dans les domaines de l’innovation, le design et la distribution.

« Après deux années d’interruption suite à la crise liée à la pandémie de la Covid-19, cette 7é édition s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire visant à promouvoir le produit artisanal sur le marché local tout en accélérant les partenariats commerciaux à l’international », a souligné M. Mohamed Msellek, Secrétaire Général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, qui animait, dimanche à Marrakech, une conférence de presse dédiée à la présentation de cette édition.

Faisant savoir que l’artisanat est un formidable catalyseur de développement socioéconomique permettant de favoriser la création d’emplois, l’inclusion sociale, l’autonomisation des acteurs et la préservation des savoir-faire ancestraux, M. Msellek a rappelé que ce secteur, qui comprend 172 métiers, emploie environ 2,4 millions de personnes, représentant ainsi près de 22% de la population active occupée du Maroc (47% dans l’artisanat de production et 53% dans l’artisanat de service), et participe à hauteur de 7% dans le PIB national.

Et d’ajouter que ce secteur contribue également à une meilleure répartition des richesses et constitue un important vecteur de promotion et d’utilisation d’énergie propre, vu la prédominance de ses composantes faites à la main.

Pour sa part, M. Tarik Sadik, Directeur général de la Maison de l’Artisan, a salué la mobilisation de toutes les parties concernées pour faire de la Semaine Nationale de l’Artisanat un « rendez-vous d’affaires et une plateforme de réseautage pour l’écosystème national et international de l’artisanat ».

Cet événement, qui constitue un rendez-vous de référence qui met à l’honneur l’artisanat, a pour objectif de « promouvoir le savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, relancer la dynamique commerciale, et rassembler la communauté nationale et internationale de l’Artisanat autour des problématiques et enjeux mondiaux auxquels les opérateurs du secteur font face », a relevé M. Sadik.

Parmi les nouveaux rendez-vous de cette édition figure le Forum Marrakech International Art and Craft. Programmé le 5 décembre à Marrakech, le Forum vise à réunir la communauté nationale et internationale de l’artisanat autour des problématiques et enjeux mondiaux auxquels est confronté le secteur.

Cette année, les 500 participants attendus (institutionnels, entreprises, acheteurs professionnels, designers, journalistes…) débattront avec des conférenciers de renom autour du thème « L’artisanat, un savoir-faire ancestral unique au service du développement inclusif et durable ».

En outre, trois master classes seront organisées le 6 décembre par des experts nationaux et internationaux au profit des entreprises marocaines du secteur autour des thématiques du Forum Marrakech International Art and Craft Connect.

Plusieurs nouveaux événements inscrits à l’agenda de la SNA font de cette semaine une puissante plateforme de réseautage et un important rendez-vous d’affaires international entre acheteurs professionnels et producteurs locaux.

Ainsi, le Marrakech Carpet Fair, programmé du 5 au 7 décembre, est un salon entièrement dédié au tapis fait main, un produit phare de l’artisanat marocain à l’international, porte-étendard du savoir-faire des maîtres artisans.

Le Moroccan Craft Innovation Meetings, organisé le 6 décembre, est une rencontre B2B dans une approche de « matchmaking » axée autour de produits ou procédés artisanaux innovants et créatifs à haut potentiel.

Un « sourcing tour » est également proposé à une sélection d’opérateurs professionnels internationaux afin de rencontrer des unités de production et des showrooms.

En parallèle à ces différentes actions, un voyage de presse est organisé au profit de journalistes de renommée, tout particulièrement ceux qui opèrent aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient pour faire rayonner l’artisanat à l’international à travers des médias influents.

Capitalisant sur la dynamique de collaboration instaurée entre le Ministère, la Maison de l’Artisan, les Chambres régionales de l’Artisanat et les partenaires publics, de multiples opérations de commercialisation de l’artisanat sont également programmées dans les zones de grande affluence du Royaume telles que Marrakech, Agadir, Tanger….

Quant à Casablanca, un important showroom éphémère y ouvrira ses portes du 5 au 25 décembre, permettant à des artisans sélectionnés de présenter leurs plus belles créations aux Casablancais et aux touristes de la ville Blanche.

D’autres villes marocaines verront l’ouverture de « pop-up stores » tout au long du mois de décembre.

En outre, et en phase avec l’objectif du ùinistère et de la Maison de l’Artisan de maximiser les sources de revenus des artisans et de promouvoir les produits locaux, les Chambres régionales de l’artisanat organiseront des foires régionales.