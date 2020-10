Le conseil communal de Dakhla, réuni jeudi en session ordinaire du mois d’octobre, a adopté à l’unanimité deux conventions de partenariat portant sur l’assainissement liquide des unités industrielles, pour un montant global de 26,5 millions de dirhams (MDH).

Au cours de cette session, présidée par le premier vice-président de la commune de Dakhla, Ibrahim Aye, les membres du Conseil ont approuvé la première convention de partenariat pour la réalisation d’une conduite provisoire des eaux usées industrielles, sur une longueur de 1.400 mètre linéaire, en vue de résoudre le problème de l’assainissement liquide dans les six unités industrielles de valorisation des produits de la mer.

Cette convention qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 1,5 MDH est signée entre la wilaya de la Région, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, le Conseil régional, l’Office national de l’électricité et l’eau potable (ONEE-Branche eau potable), et le conseil communal qui prendra part aux travaux des commissions d’examen des appels d’offre et facilitera l’obtention de toutes autorisations administratives et de tous documents nécessaires à l’exécution du projet.

Ils ont également approuvé une convention de partenariat pour le financement et la réalisation des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement liquide des zones industrielles “El Massira” et “Essalam”, visant à préserver les ressources hydriques et valoriser les eaux usées épurées de la ville Dakhla.

Mobilisant un montant global de 25 MDH, dont la contribution financière du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie vert et numérique est de l’ordre de 20 MDH, cette convention vise à séparer le réseau industriel des eaux usées du réseau domestique et à abandonner les rejets vers la baie au Boulevard Mohammed V, à même de renforcer le réseau de l’assainissement liquide dans les industries hors la zone industrielle, à travers la construction de deux stations de pompage.

Cette convention est signée entre le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie vert et numérique, le Conseil régional, l’ONEE (Branche eau potable) et le conseil Communal qui se chargera de la remise des ouvrages après l’achèvement des travaux à l’Office pour assurer leur gestion et entretien, en vertu d’une convention de gestion déléguée.

En outre, les membres du Conseil communal ont approuvé à la majorité le projet de budget au titre de l’exercice 2021, dont le montant est de l’ordre de plus de 95,92 MDH.

Par la même occasion, ils ont débattu de questions se rapportant à la situation épidémiologique, présenté par le délégué provincial de la santé d’Oued-Eddahab, Issam Ahadi.

Dans ce cadre, Ahadi a mis l’accent sur le programme intégré de vigilance et de lutte contre la Covid-19 dans la région, précisant que le personnel médical a effectué 65.495 tests de dépistage, au profit notamment du personnel éducatif et des professionnels.

De même, il noté que l’hôpital régional Hassan II de Dakhla dispose de huit lits de réanimation pour recevoir les cas d’infection au Covid-19 et les autres cas urgents, faisant savoir que des tests rapides pour la population à risque sont effectués au niveau des centres de santé et si le test rapide est positif, le patient est ainsi dirigé vers l’hôpital pour un PCR.

Les membres du Conseil ont aussi suivi un exposé présenté par le directeur provincial de l’Education nationale d’Oued Eddahab, dans lequel il a mis l’accent sur les mesures prises dans les différents établissements scolaires, appelant à respecter le protocole sanitaire mis en place afin de préserver la santé des élèves et d’assurer leur sécurité en cette période de pandémie.