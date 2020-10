Depuis 20 ans, Labiomed122 place le patient au cœur de ses préoccupations, soutenant une biologie médicale tournée vers la compétence et l’approche humaine, deux éléments indispensables dans le domaine médical.

Durant ces dernières semaines, Dr Abdelaziz Lemseffer et Dr Jalil Elmanjra, membres fondateurs de Labiomed122 ont étudié les prérequis pour effectuer toutes les réorganisations nécessaires afin d’accueillir les personnes désirant effectuer des tests Covid-19.

Au-delà des conditions exigées par le Ministère de la Santé afin de pouvoir effectuer les tests, Labiomed122 a aménagé un étage de 120 m2, a mis en place une ligne téléphonique dédiée et fournit des résultats dans un délai n’excédant pas les 24 heures. “Parce que votre santé nous est précieuse, notre laboratoire fait preuve d’une agilité et d’un engagement exemplaires pour faire face à la crise que nous traversons”, souligne Dr Lemseffer.

Crée en 1999, Labiomed122 n’a rien à envier aux meilleurs laboratoires d’analyses médicaux dans le monde. Fort de ses 20 ans d’expérience, de confiance qu’il a su imposer dans le milieu biologique et d’une demande toujours en croissance, les résultats de leurs recherches reposent sur la compétence de ses médecins dirigeants, d’une équipe de 25 personnes qualifiée, régulièrement soumise à des formations médicales mais aussi sur un investissement de ce qu’il y a de plus récent, de plus fiable et de plus rapide en termes d’automates (biochimie, hématologie, sérologie, immunologie, biologie moléculaire, etc.).

8 Questions à Dr. Abdelaziz Lemseffer

Biologiste, fondateur de Labiomed122 avec Dr Jalil Elmanjra, Docteur Abdelaziz Lemseffer a obtenu son bac à l’âge de 16 ans. Inspiré par le parcours médical de son père, il s’inscrit à la faculté de Pharmacies à Marseille. A 21 ans, il devient très vite, le plus jeune des internes dans les hôpitaux de France et découvre ainsi les valeurs du système hospitalier en France. Après avoir obtenu son doctorat d’état, il revient tout naturellement s’installer au Maroc puisqu’il adore son pays, et plus encore sa ville natale. Mais au-delà de ce parcours scientifique marqué par la voie de l’excellence, Docteur Lemseffer est avant tout un philanthrope pour lequel rien n’est plus important que la vie, la dignité de l’être humain, les valeurs inculquées et… la diversité culturelle. Il n’hésite pas à donner de sa personne et de son temps au profit de nombreuses associations et plus particulièrement, INSAF pour laquelle il offre des analyses et bilans de santé aux mères abandonnées et leurs bébés. Selon lui, la réussite appartient à tout le monde et c’est au travail d’équipe qu’en revient tout le mérite.

Quel est l’intérêt du test sérologique COVID-19?

La sérologie permet de dépister les personnes qui ont probablement eu un contact avec le virus. La seule technique recommandée à ce jour dans ce cadre reste le test par PCR (test nasopharyngé) permettant la détection du génome du coronavirus SARS-CoV-2.

Faut-il une prescription médicale pour faire le test sérologique?

Il n’est pas nécessaire d’avoir une ordonnance médicale pour effectuer le test sérologique et le PCR (test nasopharyngé).

Le test sérologique est-il remboursé par la CNSS?

À l’heure actuelle, le test sérologique n’est pas remboursé par la CNSS.

Puis-je faire le test dans tous les centres de prises de sang ?

Oui, vous pouvez venir sans RDV pour le test sérologique. Attention, les règles d’hygiène et les distances de sécurité sont à respecter. Le port du masque est obligatoire.

Faut-il prendre RDV pour le test sérologique ?

Non, vous pouvez vous rendre sans RDV dans notre laboratoire dès lors qu’il est ouvert.

Dois-je être à jeun pour réaliser le test sérologique ?

Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.

Quelles sont les limites actuelles du test sérologique ?

La sérologie permet de dépister les personnes qui ont probablement eu un contact avec le virus et qui ont développé une réponse immunitaire spécifique dirigée contre le virus SARS-CoV-2 responsable du COVID-19. Néanmoins le test sérologique ne permet pas pour le moment de statuer sur la contagiosité ou le degré de protection des personnes. Les délais de production des anticorps contre le virus sont encore mal caractérisés, notamment chez les personnes asymptomatiques et les gestes barrières restent donc toujours indispensables.

Quels sont les prix effectués ?

Le Test pcr + confirmation d’un résultat positif ou négatif est facturé au prix de 700 Dh. Le Test sérologique + confirmation d’un résultat positif ou négatif est facturé au prix de 300 Dh.