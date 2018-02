Infomédiaire Maroc – Affirmée comme site sportif de 1er choix, la ville de Dakhla est devenue une terre d’accueil des sports nautiques par excellence et une destination d’aventure en plein désert.

Mariage entre mer et désert, des plages illimitées et ensoleillement tout au long de l’année, Dakhla est considérée aujourd’hui comme une capitale mondiale des sports, notamment nautiques, en abritant les rendez-vous sportifs les plus incontournables au niveau international.

Avec un vent constant et des eaux peu profondes à une température très appréciable de 25 °C, la perle du Sud est l’un des meilleurs endroits au monde pour apprendre et pratiquer le kitesurf et le windsurf. Et aux yeux des champions de cette discipline, Dakhla est le plus beau spot du monde juste après Hawaï.

Il existe actuellement 5 écoles de sports nautiques qui accueillent chaque année un total de 3 000 touristes sportifs.

Rédaction Infomédiaire