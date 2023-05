Les potentialités énormes de la région de Dakhla Oued Eddahhab notamment en matière de développement et d’opportunités d’investissements ont été mises en avant, lundi à Dakar, dans le cadre de la « tournée économique » organisée dans la ville sénégalaise par la région de Dakhla Oued Eddahhab en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’ambassade du Maroc au Sénégal.

Présidant le lancement officiel de cet événement de deux jours, le président de la Région de Dakhla Oued Eddahab, Khettat Yenja, a affirmé que le Maroc a fait de la Région Dakhla-Oued Eddahab, en particulier, et des régions du sud du Royaume, en général, un territoire, tant attrayant à l’investissement qu’un hub commercial, facilitant l’accès au marché africain.

A cet égard, Yenja qui effectue cette tournée économique à la tête d’une forte délégation de sa région, a indiqué que « la vision de développement socio-économique, à long terme, de la région de Dakhla-Oued Eddahab au Maroc est ancrée dans sa position géographique avantageuse, en tant que pôle commercial et logistique pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, et point d’entrée pour les investissements régionaux et continentaux ».

Les principaux moteurs économiques de la région, allant de la pêche et de l’agriculture au tourisme et aux énergies renouvelables, ont connu une croissance notoire ces dernières années, a-t-il noté.

Le président de la région a précisé que le registre de projets, pour les années à venir, comprend le port atlantique de Dakhla, la zone franche d’Afrique de l’Ouest et le plus grand parc éolien d’Afrique du Nord, rappelant à cet égard l’importance de la décision de plusieurs pays d’ouvrir des consulats à Dakhla.

Invitant les investisseurs sénégalais à l’exploration d’opportunités et de gisements divers, Yenja a affirmé que la région met à leur disposition un dispositif d’accompagnement adapté pour la dynamisation des relations économiques bilatérales.

« La région Dakhla-Oued Eddahab ambitionne des relations économiques libératrices d’énergie, homogènes et inclusives avec nos frères sénégalais », a-t-il insisté, relevant que « l’objectif es de contribuer à propulser tant nos régions du Sud, que notre continent par des leviers générateurs de croissance durable, de développement intégré, impliquant toutes les énergies entreprenantes, dans leur variété et diversité et ce, par un effort collectif, assumé et responsable ».

S’exprimant lors de cette cérémonie, l’ambassadeur du Roi Mohammed VI au Sénégal, Hassan Naciri a, pour sa part, souligné que la Région de Dakhla Oued Eddahab, de par son histoire, son présent et son avenir a toujours constitué et constitue un passage obligé et historique et un lieu d’échange et de brassage entre le Royaume et ses racines continentales.

Il a,par ailleurs, indiqué qu’en plus d’un développement économique accéléré, la ville de Dakhla se trouve dans l’épicentre de grands chantiers structurants de portée nationale et internationale et qui sont en phase de réalisation très avancée.

La rencontre a été marquée aussi par un exposé présenté par un responsable du Centre régional d’investissement (CRI) qui a détaillé, chiffres à l’appui, la remarquable dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab dans les différents domaines, les grands projets d’infrastructures pour connecter le territoire et libérer son potentiel, les opportunités d’investissement dans cette région et les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques, ainsi que le rôle et missions du CRI.

Elle s’est déroulée en présence notamment du ministre conseiller du président sénégalais Macky Sall, Mankeur Ndiaye, du président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIAD) de Dakar, Abdoulaye Sow, plusieurs responsables sénégalais et d’ambassadeurs de pays africains et arabes accrédités au Sénégal.

Ont également pris part au lancement de cet événement, l’ambassadeur, directeur des Partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère sénégalais des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, le directeur adjoint chargé de la promotion des investissements, le Secrétaire général de l’association des maires du Sénégal, ainsi que des hommes d’affaires et des chefs d’entreprises marocains et sénégalais.

Plusieurs activités sont programmées au cours de cette tournée économique, notamment, des rencontres BtoB, des signatures de conventions et des visites de travail.

Après Dakar, la région de Dakhla Oued Eddahhab prévoit une tournée économique dans la ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 18 au 20 mai courant.