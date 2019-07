Plusieurs projets de développement socio-économique ont été inaugurés ou lancés lundi à Dakhla, à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar. Et parmi ces projets, figure l’aménagement de la corniche du nord de Dakhla. Ce projet, d’un coût de 14 millions de dirhams (MDH), vise à valoriser et à renforcer l’attractivité de Dakhla et de ses atouts touristiques.