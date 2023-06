Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire (MTAESS) et Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank inaugurent un nouveau centre Dar Al Moukawil, en présence du gouverneur de la Province de Kénitra, du Directeur Général de Tamwilcom, des Autorités Locales et de nombreux acteurs du monde économique et social de la Région.

En phase avec les efforts du ministère de promouvoir l’entrepreneuriat à travers ses différents programmes, cette inauguration vient confirmer la vocation d’acteur sociétal de référence du groupe Attijariwafa bank.

Ce centre vise à accompagner les commerçants, artisans, coopératives, porteurs de projets, entrepreneurs et très petites entreprises dans leur développement, en leur offrant des services d’accompagnement et de conseils personnalisés.

À travers ce centre, les petites entreprises, clientes ou non de la banque, ont accès à un dispositif d’accompagnement intégré à travers des séances de formation quotidiennes, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, à une mine d’informations utiles et du conseil sur-mesure fourni par des conseillers spécialisés afin de les aider à concrétiser et à réussir leurs projets.

À ce jour, les centres Dar Al Moukawil ont accompagné plus de 300.000 porteurs de projets et petites entreprises à travers les 20 centres Dar Al Moukawil à Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès, Casablanca, Settat, El Hoceima, Laayoune, Oujda, Nador, Béni Mellal, Agadir, Berkane et désormais à Kénitra.

Le dispositif digital a quant à lui enregistré près de 3 millions de connexions sur le portail Dar Al Moukawil ainsi que plus de 20 millions de vues sur la page Facebook « Ana Maak » et la chaîne YouTube « Dar Al Moukawil ».

La mise en place de ce nouveau centre vient confirmer encore une fois, l’engagement du groupe Attijariwafa bank en faveur du développement économique et social, et sa volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat.