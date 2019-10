La Commission Régionale d’Investissement et de Dérogation, qui s’est réunie, jeudi au siège de la Wilaya d’Agadir, a approuvé 24 projets pour un montant d’investissement de près de 921 millions de dirhams (MDH) et qui permettront la création de près de 1 627 emplois directs et 90 emplois indirects.

Et parmi ces projet, figure celui du complexe touristique et résidentiel « Eco-cité Drarga », qui s’étale sur une superficie de 28 hectares. Ledit projet porte sur la réalisation d’une composante hôtelière d’une capacité de 306 lits, d’un aquaparc, d’un restaurant et d’un espace de jeux, pour une enveloppe budgétaire de 451 MDH et permettra la création de près de 280 emplois.