Le 18 juin 2022, l’école Dar Essalam American School dévoilait, pour la première fois, son campus, aux élèves et leurs accompagnants venus nombreux.

L’occasion pour ces derniers de découvrir l’école, de visiter le campus, et d’échanger avec les membres de l’équipe pédagogique et fondatrice ainsi que les partenaires clés américains et finlandais.

Érigé sur un terrain de cinq hectares au cœur de Hay Riad, Dar Essalam American School du groupe EDC (Education Development Company) est un écrin éducatif signé FXCollaborative, cabinet d’architecture américain, en partenariat avec International School Services (ISS).

Une collaboration qui a su répondre aux impératifs du projet pédagogique de l’école et aux exigences du curriculum américain. Les élèves et leurs parents ont ainsi pu découvrir des espaces innovants et variés qui conjuguent flexibilité et agilité dans le processus d’apprentissage : les Learning hubs, des espaces communs qui favorisent le travail de collaboration et l’apprentissage par projets ; les espaces dédiés à l’expérimentation, à l’instar du Makerspace et du Black Box Theater qui conjuguent créativité et imagination ; ou encore l’amphithéâtre extérieur, les salles de musique et d’art et le gymnase, autant d’espaces qui ont ponctué cette première visite.

Cette journée a également constitué une belle opportunité pour les visiteurs de rencontrer Colette Bounet, la Head of School ; Michael Lees, représentant de International School Services (ISS) ; une partie des enseignants internationaux venus des États-Unis et de Finlande, ainsi que l’architecte Nicholas Garrison du cabinet d’architecture américain, FXCollaborative.

Outre les infrastructures uniques et innovantes, les élèves et leurs accompagnants ont également pu découvrir une approche pédagogique qui l’est tout autant. Dar Essalam American School, offre un enseignement basé sur le curriculum américain de la maternelle (Kindergarten) à la terminale (Grade 12).

Les élèves pourront opter soit pour le “American high school diploma” soit pour le Baccalauréat International (IB diploma), reconnu et valorisé par les universités internationales les plus prestigieuses.

Et pour les accompagner dans la réalisation de leurs ambitions, les futurs élèves de Dar Essalam American School seront coachés par une équipe pédagogique internationale originaire des ÉtatsUnis, d’Australie, de Royaume-Unis ou encore de Finlande, et qui affiche une expérience probante avec en moyenne plus de 16 ans d’expérience dans l’enseignement.

En somme, Dar Essalam American School prône une approche éducative inédite centrée sur l’élève, un apprentissage qui favorise l’expérimentation et l’épanouissement dans un monde en perpétuelle évolution.

* Afin de préparer l’entrée dans le cursus du Baccalauréat International dans les meilleures conditions, Dar Essalam American School a ouvert les inscriptions uniquement jusqu’au Grade 9 (14 ans) pour la rentrée scolaire 2022/2023