Le nouveau campus de l’école de Management ESCA a été inauguré, vendredi, en plein centre de Casablanca Finance City en présence de plusieurs personnalités du monde politique, académique et des affaires.

Situé en plein cœur de Casablanca Finance City, considérée à juste titre comme étant la nouvelle centralité urbaine de la métropole, le nouveau Campus s’élève sur une surface en hauteur de 16 500 m2 et place l’étudiant au centre du modèle d’éducation de l’école.

Le nouveau Campus d’ESCA, inauguré sous la présidence du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, ainsi que du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli et du Président de la CGEM, Chakib Alj, s’intègre harmonieusement à l’architecture globale de la place financière « Casablanca Finance City », tout en bénéficiant de sa dynamique entrepreneuriale et internationale.

Ce joyau architectural constitue à la fois un espace de formation des divers champs du management aux meilleurs standards académiques internationaux, et une offre globale de services à valeur ajoutée destinée aux étudiants, aux managers, aux entreprises et au secteur économique de manière générale.

A cette occasion, le président de l’ESCA, Thami Ghorfi s’est dit heureux de l’inauguration de ce campus en présence de plusieurs personnalités politiques et des mondes académique et des affaires, notant que l’objectif de l’école est de former des talents, des compétences et des cadres dans le monde de l’entreprise.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, il a relevé que cette cérémonie a été l’occasion de découvrir et d’apprécier les équipements, les installations et le concept pédagogique de l’Ecole, faisant savoir que c’est une première, un campus urbain complètement connecté qui permet aux étudiants et apprenants de tout âge d’avoir non seulement les équipements pédagogiques, mais d’avoir beaucoup d’espaces de vie, de travail et de coworking.

Selon M. Ghorfi, les compétences et capacités acquises à l’école vont permettre aux étudiants et apprenants d’interagir avec le monde professionnel, pouvoir résoudre des problématiques, avoir des espaces d’innovation et contribuer à ce que doit être l’industrie, l’économie mais aussi la ville, l’environnement et la société de demain.

Et de souligner que l’école, qui va fêter prochainement son 30ème anniversaire, compte plus d’un millier d’étudiants dans différents programmes (licences, masters) et de masters spécialisés destinés aux jeunes qui viennent du monde universitaire et souhaitent entrer dans la spécialisation dans les différents champs de management, ajoutant que l’école dispense aussi des formations aux cadres et collaborateurs des entreprises qui souhaitent évoluer dans leurs activités.

M. Ghorfi a indiqué que l’élément essentiel est le fait que 30 nationalités suivent des formations au sein de l’école, ce qui fait de cette institution, une école extrêmement internationale, notant que cet établissement de référence offre l’opportunité de rencontrer des personnes de différents endroits du monde et de pouvoir former non seulement des talents qui vont être demain des leaders, mais des leaders qui comprennent le monde différemment.

Pour sa part, le directeur développement au sein de l’ESCA, Hicham El Ghabzouri, a souligné, dans une déclaration similaire, qu’à l’occasion de son 30ème anniversaire, l’école a voulu offrir à ses étudiants et participants dans le cadre de la formation continue exécutive, un espace d’épanouissement et de développement de leurs compétences, soft skills et hard skills, dans le cadre d’un espace de vie.

Et d’ajouter qu’il s’agit d’un campus de plus de 16 mille carrés sur huit étages avec des espaces de vie, salle de sport de dernière génération et salle de conférence équipée des dernières technologies, un incubateur de Startup, des salles de cours connectées, entre autres, notant que l’objectif est d’offrir des expériences riches à l’ensemble des étudiants.

L’ESCA est un leader en matière d’enseignement supérieur de qualité au Maroc, a-t-il rappelé, notant que l’école a formé plus de 4 mille lauréats qui sont actuellement des acteurs et des leaders aux niveaux du marché national et international et qui font la fierté de l’établissement et du Maroc.

Fondée en 1992, ESCA compte plus de 4500 diplômés et forme chaque année 1100 étudiants, cadres et dirigeants au sein de ses programmes de formation initiale et de formation continue. 81% de ses lauréats occupent des postes de management à l’échelle nationale et internationale et 62% parmi eux ont une expérience internationale. Elle est la première Business School au Maroc et en Afrique francophone à avoir été accréditée AACSB.