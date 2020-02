Une convention d’investissement du projet de la société Dari Couspate a été signée, ce jeudi à Rabat, pour la création d’une nouvelle usine de la société, la troisième du genre à Salé.

Paraphée par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le Directeur général de la société, Hassan Khalil, cette convention a pour but d’accompagner l’investissement de Dari Couspate opérant dans la filière de l’industrie pâtes alimentaires et couscous, indique un communiqué du ministère.

D’un coût global de 92 millions de dirhams, ce projet devra générer 100 nouveaux emplois directs. Il permettra également à cette société marocaine de développer ses parts de marché à l’export et de renforcer son positionnement sur le marché national.

Selon la même source, cette convention s’inscrit dans le cadre du contrat-programme (2017-2021) signé par l’Etat et les professionnels de l’agroalimentaire visant à développer et à dynamiser le secteur à travers ses différentes filières notamment à l’export.

Au Maroc, la filière pâtes alimentaires et couscous compte 18 entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de 2 milliards de dirhams, dont 364 millions de dirhams à l’export.