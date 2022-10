Agissant pour le compte des fonds qu’elle représente, Helios Investment Partners annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Maroc Datacenter (MDC). MDC vient rejoindre l’importante plateforme Data Center d’Helios au Maroc, Orunix Digital (« Orunix »). Par cette opération, la plateforme marocaine de centre de données neutre certifiée Tier III « s’appuie sur plus de 17 ans d’expérience d’Helios dans la construction d’infrastructures numériques multi-pays connaissant une croissance rapide en Afrique et ayant déjà un impact réel et mesurable sur le plan continental », explique Helios dans un communiqué.

Parallèlement, ajoute la même source, Helios exploitera plusieurs campus de centres de données dans la région du Grand Casablanca, offrant une capacité totale de 60 MW de charge informatique destinée à répondre au marché hyperscale et aux besoins des clients et des opérateurs nationaux. Orunix est dirigé par Abderrahmane Mounir, professionnel marocain possédant une connaissance approfondie du secteur de l’infrastructure digitale, ainsi que de l’environnement national et régional au sens large.

Il a précédemment contribué avec succès à la mobilisation d’un ensemble de parties prenantes pour le déploiement de régions cloud internationales hyperscale au Moyen-Orient. Pour Babatunde Soyoye, co-fondateur et directeur associé d’Helios Investment Partners,« L’acquisition de MDC et le lancement de la plateforme de centre de données hyperscale Orunix représentent des opportunités pertinentes qui bénéficient des tendances de croissance structurelles autour de la numérisation”. Et de souligner que des relations solides ont pu être développées avec des clients clés sur le marché marocain.

Zoom sur MDC

Située à Temara au sud de Rabat, MDC a été fondée par Medasys, opérateur marocain de référence en matière de d’infrastructure et solutions IT, fort de 25 ans d’expérience sur le marché marocain des technologies de l’information. MDC est une plateforme qui a obtenu la certification Uptime Institute Tier III et affiche une disponibilité de 100% depuis son lancement en 2017. L’installation fournit une large gamme de services de colocation et de cloud critiques à un portefeuille de clients en croissance et constitué d’institutions publiques et privées de premier ordre.