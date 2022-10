Après deux années de rénovation en lieu et place d’un hôtel très connu situé boulevard des FAR, le Casablanca Marriott Hôtel ouvre ses portes. Il s’agit du quatrième hôtel premium au Maroc pour la marque Marriott Hotels & Resorts et son premier dans la métropole. Installé dans la zone « Art Déco » de la ville, cet établissement hôtelier est autant destiné à une clientèle d’affaires que de loisirs, explique le groupe dans un communiqué.

Le Casablanca Marriott Hôtel l’articule compte 274 chambres et 31 suites de très haut standing dont une suite présidentielle de 160 m2 et une suite royale de 190 m2. Le Casablanca Marriott Hôtel est également doté d’un centre de fitness réparti sur 190m2.



Le SPA, quant à lui, ouvrira ses portes courant 2023. « Au cœur de l’hôtel également, la Greatroom, un espace à vivre inspirant finement agencé pour travailler, se relaxer, se connecter ou encore se rencontrer, ainsi qu’un MClub Lounge, un salon signature moderne privatif haut de gamme », ajoute le groupe, mettant par ailleurs en avant l’offre gastronomique de l’hôtel, que ce soit soit dans son « coffee shop », son steakhouse, son Restaurant à son buffet ou encore son BaB Terrace & Lounge et sa très belle sélection d’encas, de cocktails et de vins marocains et français.

Soulignons que l’établissement dispose ainsi du plus grand espace de salles de réunion des hôtels de Casablanca avec un concept de banquet haut de gamme et sur-mesure et de 17 salles de réunion multifonctionnelles étalées sur 1.200 m2.