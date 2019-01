Infomédiaire Maroc – Ce mardi 15 janvier 2019, inwi a inauguré son nouveau Datacenter à Rabat Technopolis. Une infrastructure de pointe, réalisée selon les normes internationales les plus avancées et qui confirme le leadership de inwi en matière de Cloud et de transformation digitale.

«Ce Datacenter est une matérialisation concrète et palpable de l’engagement de inwi pour la transformation digitale de notre économie. Il renforce l’infrastructure des Datacenters inwi pour offrir aux entreprises marocaines des services d’hébergement et des solutions aux normes internationales en matière de disponibilité, de sécurité et de connectivité», explique Nadia Fassi-Fehri, Président Directeur Général de inwi.

Ce nouveau Datacenter, le plus grand jamais construit, offre une superficie de 1 000 m² avec une possibilité d’extension de 1 000 m² supplémentaires, portant ainsi la superficie totale des Datacenters inwi à 4 000 m² sur l’ensemble du territoire national, soit la plus grande surface dédiée aux Datacenters au Maroc.

Conçu et certifié selon la norme TIER III, la référence mondiale en matière de disponibilité, ce site offre une redondance de l’ensemble des installations stratégiques de fonctionnement (chaînes électriques, climatisation, connectivité réseau, etc.).

La connectivité de cette installation stratégique est assurée par des réseaux en fibre optique redondés permettant ainsi à tous les clients d’accéder en toute sécurité, 24h/24 et 7j/7, aux différentes données hébergées sur le site.

Ce nouveau Datacenter permet donc de proposer des offres sur mesure de Cloud public et d’hébergement physique, à la demande et de manière évolutive et d’accompagner ainsi au quotidien les entreprises dans leur processus de digitalisation.

Le Datacenter inwi Rabat Technopolis est ensuite l’illustration parfaite de l’effort d’investissement continu consenti par inwi pour doter le Maroc d’infrastructures technologiques de pointe.

A travers ce nouvel investissement technologique, inwi participe en effet à l’édification d’un cloud souverain où 100% des données informatiques sont hébergées au Maroc, sur un site identifié et entièrement sécurisé.

«C’est un point capital, les entreprises marocaines, qu’elles soient grandes ou petites, ont besoin de s’appuyer sur des infrastructures et des solutions leurs assurant la meilleure sécurité de leurs données. La construction d’un cloud souverain permet également à notre pays d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son économie», conclut Nadia Fassi-Fehri.

Nouveau Datacenter inwi : Performances hors-normes !

Le nouveau Datacenter inwi se déploie sur une superficie globale de 1000 m² avec une possibilité d’extension de 1000 m² supplémentaires. Une infrastructure de pointe offrant aux entreprises marocaines les plus hauts niveaux de résilience, de connectivité et de disponibilité.

Plus grande superficie de stockage. Le Datacenter inwi dispose aujourd’hui de la plus grande salle blanche en service au Maroc. Elle offre une superficie de 1000 m² et une possibilité d’extension similaire portant ainsi la superficie globale dédiée au stockage de données à 2000 m². Chaque salle peut contenir près de 240 baies informatiques.

Sécurité optimale. Poste Central de Sécurité, plus de 50 caméras de surveillance, Système de contrôle d’accès, système anti-intrusion et détection… le Datacenter inwi est équipé d’un système de contrôle et de surveillance très sophistiqué opérant 24h/24 et 7j/7. En plus, inwi assure une supervision redondée du Datacenter Technopolis sur le site central de supervision à Casablanca.

200 heures d’autonomie. Afin de garantir un fonctionnement continu du Datacenter en toutes circonstances, ce dernier est alimenté par 2 transformateurs générant chacun 1250 kva secourus par deux groupes électrogènes de 1500 kVA avec une autonomie de plus de 200 heures à pleine charge.

Doublement fibré. Le nouveau Datacenter inwi bénéficie de deux connexions indépendantes en fibre optique permettant un accès rapide et sécurisé à l’ensemble des données stockées.

Climatisation responsable. Le Datacenter est doté d’un système de climatisation à eau glacé avec freecooling adiabatique offrant de grandes performances énergétiques.

Redondance des équipements. En plus de la redondance des équipements stratégiques de inwi, le nouveau Datacenter est également équipé de plateformes de Cloud Disaster Recovery. Cette plateforme offre une réplication du Cloud inwi business entre les 2 sites de Casablanca Sapino et Rabat Technopolis.

inwi Business : Une offre complète, modulaire et évolutive

Le nouveau Datacenter vient compléter et enrichir l’offre inwi Business en matière de services d’hébergement de données, de Cloud et de développement d’applications. L’opérateur digital global propose en effet à l’ensemble de ses clients professionnels des offres modulaires, évolutives, adaptées aux besoins de chaque structure et sans investissement d’infrastructure préalable.

En matière d’hébergement, inwi propose aux entreprises nationales des offres adaptées, dans des espaces dédiés ou en colocation dans des espaces mutualisés. Pour tous, inwi assure le même taux de disponibilité et le même service de contrôle et de monitoring (vérification de l’état des équipements, du câblage, des périphériques, etc.).

inwi Business propose également à ses clients des solutions d’hébergement de type IaaS (Infrastructure as a Service), à base de VDC (Virtual Datacenter). L’entreprise dispose ainsi d’une plateforme solide, innovante, parfaitement extensible et sans aucun investissement préalable.

En outre, en matière de sécurité, inwi est associé à des acteurs de premier plan au niveau mondial pour proposer son offre «inwi Cyber Défense» en partenariat avec Palo Alto Networks, leader des solutions managées de pare-feux nouvelles générations (Next Generation firewall), Arbor Networks, acteur leader dans la fourniture de solutions de lutte contre les attaques par déni de services (DDoS), Symantec, leader des solutions SOC (Security Operations Center) et Ineos, acteur local reconnu de l’intégration des solutions complexes de Sécurité.

A travers les portefeuilles inwi Business Cloud et inwi Cyber Défense, inwi Business offre ainsi une gamme complète de services aux entreprises, opérée par des compétences marocaines et s’appuyant sur des infrastructures informatiques hébergées intégralement au Maroc et offrant un haut niveau de disponibilité.

Interview : «Le Datacenter Technopolis confirme le leadership inwi en matière de transformation digitale»

Dans cette interview, Ouassim El Arroussi, Directeur Marketing Entreprises à inwi, revient sur les ambitions et les spécificités du nouveau Datacenter de Rabat Technopolis.

Que veut dire cette notion de Cloud souverain ?

Si par définition, le Cloud signifie de pouvoir accéder à distance et à tout moment à ses données et applications. Mais de plus en plus, il est important pour une entreprise de savoir où ses données, souvent sensibles, sont physiquement stockées et dans quelles conditions. C’est une question qui s’impose aujourd’hui dans le monde entier et pas qu’au Maroc. Par Cloud souverain, nous signifions donc un hébergement de données sur le territoire national, opéré par des expertises marocaines sur un site conçu et géré selon les normes les plus évoluées et les plus exigeantes au niveau international.

Dans quelle stratégie s’inscrit ce Datacenter ?

Inwi est leader national en matière de Cloud et de transformation digitale. Ce leadership nous impose une grande responsabilité : celle d’investir dans des infrastructures de pointe avec de très hauts niveaux d’exigence. C’est un préalable à toute ambition sérieuse de transformation digitale de notre économie. Avec le nouveau Datacenter, inwi dispose aujourd’hui de la plus grande superficie de salles informatiques au niveau national avec plus de 4000 m2.

Parlez-nous de ce site ? Comment a-t-il vu le jour ? Quelle a été l’épopée de ce Datacenter ?

C’est un projet très ambitieux et inédit dans l’histoire du Royaume. Les travaux de construction et d’équipement ont duré 15 mois, soit 300.000 heures travaillées. Le site a nécessité la mobilisation de 1000 tonnes d’acier et de 10.000 m3 de béton. 40Km de câbles ont été nécessaires pour raccorder l’ensemble du site.

Quelles sont les principales caractéristiques techniques que doit avoir le Datacenter pour être aux standards internationaux ?

C’est un site certifié TIER III par Uptime institute. Cela veut dire que le nouveau Datacenter inwi offre un taux de disponibilité proche des 100%. Le site offre une redondance de l’ensemble des installations stratégiques de fonctionnement (chaînes électriques, climatisation, connectivité réseau, etc.), ce qui permet (entre autres) en plus d’une redondance de la connectivité en fibre optique.

