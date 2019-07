Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé CDC Group plc, institution britannique de financement et de développement détenue à 100% par le gouvernement anglais, à l’occasion de sa souscription à une augmentation de capital de BMCE Bank of Africa pour un montant de 200 millions de dollars, soit environ 5% dudit capital.

L’équipe de Norton Rose Fulbright à Paris et Casablanca qui a conseillé CDC Group était dirigée par Alain Malek, associé responsable du bureau de Casablanca, assisté par Godefroy Le Mintier, Of Counsel, et Ismaël Sinaceur.

BMCE Bank of Africa était de son côté conseillée par Allen & Overy à Casablanca et l’équipe était dirigée par Yassir Ghorbal, associé, et Sylvain Aoust, Counsel, assistés par Younes Maleh, Counsel, et Lamya Kerroumi, collaboratrice senior, sur les aspects marchés des capitaux et les collaborateurs Zineb El Kouhen, Omar Zizi et Max Olivier N’Goran sur les aspects corporate.